EXO CHEN发表出道10周年感想「很想回到当年」韩网友：「两个孩子的爸爸还说这种话」

《Last Scene》是继2019年10月发行的第二张迷你专辑《致亲爱的你（Dear My Dear）之后，CHEN时隔3年推出SOLO专辑。

今日（14日）上午举行发行记者会，由EXO成员Kai担任主持人。对於专辑，CHEN表示：「专辑共收录6首不同色彩的歌曲。因爲想用更加成熟的声音传达我的色彩，所以苦恼很久该怎么唱，大家应该能听到我不同的声音。」谈到同名主打歌，CHEN说：「这首歌非常适合凄凉的秋天，唱歌时感受到空虚和孤独的感情。」



而2012年作爲EXO出道的CHEN今年迎来出道10周年。他说：「在10年的时间里发生很多事情，最近突然想起练习生时期，还记得第一次和成员们见面时尴尬的瞬间。」接著，CHEN坦白说：「其实我想回到那个时候，如果回到出道时期重新开始的话，我很好奇会不会和现在的我有很大的不同。」



这段话也论坛引发热烈讨论，韩网友：「有两个孩子说那样的话孩子们会伤心的」、「呵呵呵 如果有良心的话，拜托不要提成员们」、「两个孩子的爸爸说这种话」、「出道时喜欢Chris和CHEN的我有什么罪，不能回到出道时」、「对家人和粉丝来说都是失礼的话吧」、「我回到出道的时候就不去那个粉丝签名会了」、「现在把EXO的名字去掉吧」等等。

Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻