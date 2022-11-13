无法测试MBTI的人！李瑞镇做客《刘QUIZ》答题太有个人风格，澄清「家产600亿」传闻

这周的《刘QUIZ ON THE BLOCK》请来李瑞镇聊天，提到李瑞镇总是嘴上说麻烦、实际上却很照顾别人，很多人猜他是MBTI里的「Power T」（思考型），但李瑞镇表示没做过测试，刘在锡於是现场提问。

刘在锡：如果朋友出车祸，你会先担心朋友还是先关心保险和就医？ 李瑞镇认为是先问朋友有没有受伤，但又补充如果是我的车，肯定要先问车还好吗？ XD



刘在锡：如果朋友考砸了，你会安慰他下次好好考还是问考了几分？ 李瑞镇的回答堪称事实暴击：那种人下次也考不好，所以问分数就可以了。



最后一个问题，如果暧昧对象说「看到月亮就想到你所以打给你」，你会怎么想？ 李瑞镇不理解月亮和打电话有什么关系：「我看她就是喝醉了。」 结论就是李瑞镇的MBTI无法测试XD



之前有报导说李瑞镇是家世显赫的「柳橙族」，资产超过600亿韩元、有6位帮佣，曾祖父是南韩独立功臣、祖父是1960年代银行首尔和第一银行的行长，父亲也曾在信用金库担任代表。

提到这件事，李瑞镇吐槽说那都是爷爷辈的事了，家道没落至今已经一无所有：「如果我有那么多钱就不会坐在这了，应该是在后边的高楼上（乐天塔）低头望著这里吧。」 还拉住曹世镐的手说「你戴了很好的手表耶」XD



李瑞镇主演的tvN新剧《艺人经纪人生存记》本周一刚刚开播，饰演娱乐公司理事、名牌大学经营系毕业的经纪人「马泰吴」，接下来要和罗PD合作《尹食堂》的后续综艺《瑞镇家》、从餐厅理事升任社长，具体拍摄地和嘉宾也让人十分期待。





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