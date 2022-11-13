挚友的心机！SHINee Key透露向珉豪索要礼物的独家秘诀：悄悄激起他的胜负欲！

本周《黄金渔场：Raido Star》是挚友特辑，请来李硕薰和Tei、SHINee Key和珉豪这两对圈中好友聊天，Key透露了「操纵」珉豪买生日礼物的独特方法，而珉豪也乐在其中XD

Key表示珉豪有很强的自尊心，如果直接跟他要礼物他可能放不下面子，但是拐个弯就可以做到：「我要过生日了，可以买这个给我吗？ 不然我就问别人去了。」 这时珉豪就会立即买给他！



珉豪也觉得Key很懂如何控制他，就是会突然产生胜负欲，忍不住想抢在别人之前买下来XD珉豪积极到什么程度呢，都不能等待送快递的时间，自己亲自扛著礼物送上家门，还要亲眼看著对方拆礼物XD



不过珉豪其实很享受买礼物给Key的过程，因为Key都会给出非常有趣的反应，用珉豪的话说「就像小孩收到玩具那样开心」。 其实Key也会买礼物给珉豪，不过珉豪有一次开玩笑要高尔夫球杆套装，Key本来都答应了，但看到价格后立即破口大骂！Key：「又不是嫁妆，谁会买那个！」



让人忍不住想起之前在《我独自生活》里，珉豪要Key买按摩椅给他，Key的回答也是充满傲娇：「我要是买这个给你，你就要嫁给我了！」



91Line真的总有新料，不管什么时候看都超有趣啊XD

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