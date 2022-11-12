不管说什么，都会变成节目！「美大」李瑞镇碎念：「吃一顿饭的时间，罗PD可以想出20个节目」

2012年以李升基朋友的身分演出《两天一夜》后，与罗䁐锡PD结缘。
之后李瑞镇通过《花样爷爷》开始出演罗PD的综艺，拍摄过《一日三餐》、《尹食堂》、《尹STAY》和《意外的旅程》等，有著「tvN公务员」的称号。
李瑞镇出演《刘QUIZ》提到：「第一次去拍摄《尹食堂》的时候，第一次拍摄后坐船回来的路上，那时候我问他『你觉得这么节目会成吗？』。」罗PD回答说：「哥，我也不太清楚。」被问到节目主题时，罗PD：「我也要回首尔再仔细想想了。」李瑞镇就对他说：「呀～不要再做这个了，你跟我结束了。」不过《尹食堂》播出后收视、话题性都超高，也让李瑞镇说：「所以罗䁐锡也都是看运气。」
之后，刘在锡念了网路上的文章「如果李瑞镇结婚的话，最开心的是罗䁐锡吧」，蜜月可以拍成《花样新婚》、新婚生活可以拍成《新婚日记》、有宝宝可以拍育儿真人秀、如果宝宝长大可以拍《一日三餐 幼儿食品篇》。刘在锡又问：「如果结婚的话，罗䁐锡提出这种建议...」李瑞镇就说：「现在在吃饭喝酒的场合，遇到罗䁐锡PD和李佑汀企划，不管我说什么，都会变成节目。如果我说要去美国，就会有李瑞镇的ＯＯ，吃一顿饭的时间，可以想出20个节目，他们这些人啊～」
预计12月初开始录制新食堂综艺是《尹食堂》的衍生版《瑞镇家》，是在「尹食堂」担任理事的李瑞镇晋升爲社长运营的餐厅综艺。据悉，这次将挑战街头小吃，郑裕美和朴叙俊也将继续出演，崔宇植则有望加入。
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