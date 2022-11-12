[分集剧情]《以一当百执事》暖男本色开追！惠利与李浚荣粉红泡泡渐生却出现昔日恋人！（EP5－6）

[有雷]《以一当百执事》继上一次的剧情，惠利与李浚荣分头化解了危机，实现了往生者心愿也救回了差点寻死的丈夫。李浚荣原本不信惠利的特殊能力而大吵一架，但几经思考后决定找回已搬走的惠利，并且比任何人更能理解她的工作，两人正在暧昧阶段时，却出现了情敌！

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《以一当百执事》这一次的剧情重心反而不在为亡者实现愿望，而是放在男女主角的过往。白东珠（惠利饰）初次上班那天，负责的亡者是一为小男孩，发现自己看见死者又活了起来，东珠惊吓不已从现场逃离，但她却听了小男孩挂念著自己放在某商店的戒指，她彻夜寻回了戒指，但小男孩一家人却早已搬离原本住所，於是她一直未能完成这个心愿。



同时这个小男孩在生死关头正由金泰熙（李浚荣饰）为他急救，原来现在担任跑腿人的他，竟是一位医师。没能成功救回小男孩，令他自责不已。他开始反思东珠的工作，也更理解她。自责当时骂了东珠而让她搬走了，於是泰熙到她工作的殡仪馆，请她的长官不要受理她的离职信，自己也向东珠认错，也表示理解她的孤独，理解有许多人嫌她接触死人的那双手不干净，鼓励东珠要她坚持自己，处於低潮的东珠心情受到了鼓舞，也渐渐开始敞开心房，并且搬回一当百办公室的屋子。



东珠这次要送走的是好友的奶奶，奶奶晚年失智可能记不得孙女与东珠，东珠却一直记得小时候时常受到奶奶的照顾。虽然要送走奶奶让东珠非常伤心，不过泰熙却安慰东珠，能以这样的方式好好与奶奶道别真的非常幸运，很羡慕她的特别能力。两人也渐渐越走越近，东珠庆幸找到了能理解她内心世界的人，金泰熙也始终以暖男角度逐渐让东珠展开笑颜。正当两人的恋情开端似乎露出了曙光，一位女医生出现在一当百，似乎是泰熙的昔日恋人，以往因为泰熙的痛苦而不得不分手，再度见到了不再当医师的泰熙，两人会重新再交往吗？



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