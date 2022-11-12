【KSD评分】韩星网读者亲自评分选出：最近成为「娱乐公司总理事」的美大来到TOP 4了！

这星期有３部新剧开播，就是《艺人经纪人生存记》、《第三人称复仇》、《灾后调查日志》，大家可以在这周六日观看！如之后大家有看以上的剧或其他正在ON档的，都记得进来评评分喔！

每个星期，小编都会整理出由韩星网读者们为韩剧评分的数据，提供大家参考，一起来看看本月（十一月）第２周的分数吧！不晓得有这个讯息？赶快点进连结，帮自己正在追看的作品给个分数！（上星期的评分结果可以看这里）

NO.1――SBS《千元律师》：8.3（昨晚播出大结局）

【台湾香港都在Disney+播出】

NO.2――KBS《谢幕：树立而死》：7.9（播至第４集）

【台湾由爱奇艺国际站播出；香港由Prime Video播出】

NO.3――tvN《王后伞下》：7.8（今晚播出第９集）

【台湾香港都在Netflix播出】

NO.4――tvN《明星经纪人生存记》：7.5（播至第９集）

【台湾香港都在Netflix播出】

NO.5――KBS《真剑胜负》：7（刚播出大结局）

【台湾由MyVideo、LINE TV播出；香港由黄Viu煲剧平台播出】

NO.5――MBC《人生胜利组》（金汤匙）：7（今晚播出大结局）

【台湾香港都在Disney+播出】

NO.7――Disney+《旧案寻凶》：6.9（播至第６集）

【台湾香港都在Disney+播出】

NO.8――MBC《以一当百执事》：6.8（播至第６集）

【台湾香港都在Prime Video播出】

NO.9――ENA《冻死的恋爱》：6.3（播至第１０集）

【台湾香港都在Prime Video播出】

NO.9――tvN《月水金火木土》：6.3（刚播出大结局）

【台湾由中华电信MOD和Hami Video平台；香港由Prime Video平台播出】

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