「亲切的池锡辰」邀请宋智孝上YouTube频道聊个没完：智孝想再剪短发，公开IG美照推手

大家喜欢智孝长发还是短发呢～？

宋智孝来到池锡辰的YouTube频道「池舒服世界」，聊个没完延长的第2集来啦！此集池锡辰问了许多观众朋友也好奇的问题，包括宋智孝的头发和全新的IG风格。

*前情提要：‎宋智孝超不习惯「亲切的池锡辰」！提「拒载全昭旻」往事，王鼻子辩不赢智孝狂捶心肝XD‎

问到剪短发后当下的感觉是什么，智孝直爽的说：「满漂亮的啊！」更表示「太喜欢了」，而且现在处在留长的过渡期，非常想再剪短。池锡辰一听赶忙阻止，说要在「池舒服世界」社群上投票「剪短vs留长」。



智孝剪短头发之后IG氛围明显不同，张张美照让粉丝眼睛为之一亮。智孝公开幕后推手，表示共有三个人在帮她拍照，发型师、化妆师和宣传组人员，他们各负责一个角度，其中发型师和化妆师是当兴趣在拍的。



一路上两人还聊了智孝的婚姻观、前阵子智孝对Haha说一句「你对我感到不自在吗？」实际情况是如何。聊天告一段落，池锡辰「又」路过智孝的家，根本没有想放她回家吧？池锡辰说：「订阅者们，我们可以再聊多一点了。」智孝无奈大笑。



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▼「剪短vs留长」投票结果也大致出来了！而你们喜欢哪一种智孝呢？



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