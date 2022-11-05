【KSD評分】韓星網讀者親自評分選出：以為千辯會一直TOP 1到最後，誰知來了一個劉在憲！

這星期只有１部新劇開播，就是《謝幕：樹立而死》，大家可以在這週六日觀看！如之後大家有看以上的劇或其他正在ON檔的，都記得進來評評分喔！

每個星期，小編都會整理出由韓星網讀者們為韓劇評分的數據，提供大家參考，一起來看看本月（十一月）第１週的分數吧！不曉得有這個訊息？趕快點進連結，幫自己正在追看的作品給個分數！（上星期的評分結果可以看這裡）

NO.1──KBS《謝幕：樹立而死》：9（播至第２集）

【台灣由愛奇藝國際站播出；香港由Prime Video播出】

NO.2──SBS《千元律師》：8.3（今晚播出第１１集）

【台灣香港都在Disney+播出】

NO.3──tvN《王后傘下》：7.6（今晚播出第７集）

【台灣香港都在Netflix播出】

NO.4──KBS《真劍勝負》：7（播至第１０集）

【台灣由MyVideo、LINE TV播出；香港由黃Viu煲劇平台播出】

NO.4──MBC《人生勝利組》（金湯匙）：7（今晚播出第１４集）

【台灣香港都在Disney+播出】

NO.6──tvN《Blind》：6.8（今晚播出大結局）

【台灣由愛奇藝國際版、LINE TV、中華電信MOD、Hami Video播出】

NO.7──MBC《以一當百執事》：6.8（播至第４集）

【台灣香港都在Prime Video播出】

NO.8──Disney+《舊案尋兇》：6.5（播至第４集）

【台灣香港都在Disney+播出】



NO.9──ENA《凍死的戀愛》：6.1（播至第８集）

【台灣香港都在Prime Video播出】

NO.9──KBS《三姐弟要勇敢》：6.3（今晚播出第１３集）

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