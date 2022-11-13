【K社韩文小百科】韩国本科毕业生初入职场期待的平均年薪为3880万！职场老手们泼冷水：孩子们，别做梦了

韩国本科毕业生迈入社会的第一份工作，他们期待的年薪是多少呢？

韩国知名求职招聘网站Incruit今年针对刚毕业的本科及以上学历求职者880名实施了一次问卷调查。 根据调查结果显示，被访者们期待的平均年薪为3880万（韩币，下同）。 而根据企业规模大小不同，被访者们期待的年薪水准也不同，入职大型企业的被访者期待的年薪为4206万，中型企业为3507万，中小型企业为3022万，外企为3795万，公共机构为3665万，创业型公司为4144万。



880名被访者中，有46.5%的被访者认为第一份工作的薪资水准决定了入职意愿，仅有0.3%的被访者认为毫无影响，由此可见对於刚刚毕业即将步入社会的「菜鸟」们来说，第一份工作的薪资决定了他们是否愿意入职。此外，被访者们中有47.2%的人希望能够入职大型企业，公共机关（20.5%）、中型企业（19.2%）位居2、3名。



相关新闻公布后在韩网上引起了热烈的讨论，原因就在於「菜鸟」们所期待的3380万年薪在现实生活中很难达到，不少有工作经验的网友吐槽称：「孩子们别做梦了」、「你们知道3900万年薪是什么水准吗？ 得去大公司才有啊」、「3880万差不多是大公司和中型公司的中间数」、「我期待的年薪是过亿」、「现实是一年2500万就把你打发了」、「工作第6年，年薪也只比这个数字高一点点而已」、「薪水长得比蜗牛爬得还慢」等。

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