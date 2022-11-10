「地狱厨神」再访韩国！Gordon Ramsay做客《新品上市 便利餐厅》，与朴修弘一起录节目

英国明星厨师Gordon Ramsay（高登・拉姆齐）近日来到韩国宣传个人餐饮品牌，还出演了朴修弘主持的电视综艺《新品上市 便利餐厅》，好期待他的火爆表现XD

KBS《新品上市 便利餐厅》人士今日透露称，Gordon Ramsay和朴修弘一起进行了节目录制，播出时间未定。 这是Gordon Ramsay在2017年之后时隔5年再次到访韩国，吸引不少瞩目。



《新品上市 便利餐厅》是一档新概念便利店生存综艺，由6位对美食很懂行的明星出演，分享他们认为一个人吃太可惜的食谱，其中获得评审团最高赞誉的食谱将在节目播出次日上架全国便利店，收益则捐赠给缺食儿童，每周五晚播出。



Gordon Ramsay是英国著名厨师兼美食评论家，以《地狱厨房》里的严格要求和火爆毒舌广为人知，在韩国也拥有不少粉丝，个人品牌的餐厅曾累计获得多达18颗米其林指南之星。



去年他在韩国开张了个人汉堡品牌「Gordon Ramsay Burger」在亚洲的首间店铺，这次访韩既是庆祝汉堡店开业一周年，也是宣传其披萨品牌「Gordon Ramsay Street Pizza」正式进军韩国。 Gordon Ramsay Street Pizza於2018年在伦敦开设第一家店，首尔店是全球第6家、亚洲第2家分店，每人2.98万韩元限时90分钟自助吃到饱。



朴修弘主持过不少料理类节目，不仅拥有韩食料理师资格证，还出版过料理相关书籍，让人对他和Gordon Ramsay的化学反应十分期待！



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