太妍夺下GMA音乐奖引争议，IG贴文藏字：世界少了我也照常运转，引粉丝担忧！

我们不能没有太妍！

少女时代被称为韩流女帝可不是叫假的，全员实力坚强、出道多年仍深受喜爱，虽然目前在各自领域努力著，但几个月前少时强势回归，可是让粉丝全部再陷女帝魅力。而带领少时迈向辉煌的功臣，先前担任队长的太妍可是功不可没。



近日韩国GMA颁奖典礼落幕，太妍以第三张专辑《INVU》拿下最佳女子solo奖，在《INVU》中太妍再现精灵魅力，以浪漫pop曲风搭配太妍迷人的嗓音，质感细腻惊人，发行之时即创下超好成绩，这次还成功拿下奖项！



不过网上却出现各奖项候选人评分，而引来不少质疑声音，根据公布的女solo得分排名，原先IU为最高分者，但是最后却由太妍拿奖，一瞬间引起争议。



太妍拿奖后在个人社群发布新贴文，数张照片分享近期生活状态，有穿著镂空短礼服展现性感身形、坐车自拍，其中一张有段文字写著：少了我的世界，仍会继续运转，让粉丝担心起太妍的状态。一直以来饱受酸民攻击，甚至曾患上忧郁症，而今太妍仍以笑颜面对粉丝，也会以帅气态度回击。而今突然发出这段文字，引来许多粉丝留言，表示大家都很需要太妍、不能没有她的存在！



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