多年挚友相挺！丁文晟客串《千元律师》结局，继《黑色太阳》连两年剧中相见

又能看到这对挚友同框了，南宫珉很爱在IG晒恩爱啊XDD～

南宫珉主演的《千元律师》将在本周五11日结局，SBS官方今（9）日释出了一组剧照，预告丁文晟将特别演出最后一集。

剧照中丁文晟一人站在汉江江边，虽然穿著体面的白衬衫与西装裤，却蓄著胡子蓬头垢面，表情时喜时怒，令人好奇他为何在汉江边流浪。



南宫珉与丁文晟算是演艺圈知名的好友党了，两人2017、2018年曾合作过《金科长》与《训南正音》，2020年南宫珉以《Stove League》（金牌救援；奇迹拍档）拿下SBS演技大赏时，不忘感谢在场的丁文晟，提到两人会互相提点演技。



去年丁文晟也加盟《黑色太阳》剧组和南宫珉相见，没想到今年能再看见两人同台演出啊！顺带一提，丁文晟上个月与同为《黑色太阳》主演群的张英南，共同担任了南宫珉与陈雅凛的婚礼司仪，可见丁文晟在南宫珉心里的分量啊！



最后分享一件趣事，丁文晟去年演出《黑色太阳》还加码演了前传《莫比乌斯：黑色太阳》，没有演出的南宫珉追完剧发文：「张天佑要员，我是韩志赫，为什么都没说呢，没想到有过那些事。」力挺好友的演出之外，入戏的发文也变成一个彩蛋。



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