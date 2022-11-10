Super Junior贺17周年纪念，网友却开始讨论谁是出道初期的门面？评论众说纷纭！

你觉得是谁？

最近韩国天团Super Junior迎来成团17周年，ELF纷纷庆贺～作为韩流天团，SuJu在亚洲地区长红时数年、人气至今不减，且成员间的好感情已经升华成家人，虽然不时有相爱相杀画面，甚至常在节目爆料吵架私事，让大家笑到不行！



在17周年当天，Super Junior在官方YouTube频道上传一支影片，成员一起玩「2022第1届Super Junior领域学力测验」，挑战答题！



除了庆祝团体周年，最近论坛上也开始讨论在出道初期哪位成员是SUJU「门面担当」？其中不少人先提起始源，一直在戏剧界演出的始源，凭著精美的外貌吸引不少剧迷喜爱！深邃的眼眸、尖挺鼻梁，人气一向火爆、戏约不断！



Mayu veja o Siwon d 2006 pic.twitter.com/Psc32bxwLe — irene (@wanniening) December 15, 2021

东海出道前就因美貌获得公司赏赐，出道后更因花美男外貌备受关注，长久以来一直有大批粉丝，加上东海还练就一身健壮肌肉，更有MAN power！甚至和肌肉棒子金钟国还变成健身伙伴了。



希澈虽已经40岁，但是外貌还是少年！主持节目《认识的哥哥》时，遇到前来打歌的偶像，站进去都毫不违和，冻龄能力也常被其他主持人提起，大家都超羡慕！而在之前希澈在舞台重现《U》时期的中长发造型，更让人想起当时风靡无数少女的美男外表！



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