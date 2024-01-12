奉俊昊＆金义圣＆尹钟信等召开记者会悼念李善均，呼吁修法保护人权、杜绝「人格杀害」

受演员李善均去世冲击，韩国29个文化艺术团体组成「文化艺术人连带会议」，於今日上午召开记者会呼吁查明事件真相，以及增订法案保护艺人人权、避免悲剧重演。

韩国电影制作人组合、韩国独立电影协会、韩国电影制作家协会、女性电影人团体、韩国电影导演组合、韩国放送演技者劳动组合、韩国电视剧制作协会、韩国经纪人协会、韩国电影导演组合等多个组织的代表均出席记者会，金义圣、奉俊昊、尹钟信、李元泰导演作为发言代表，接力朗读声明书《文化艺术界对於李善均演员离世的诉求》。



金义圣：「立案后2个月间，故人暴露在舆论和媒体中没有获得任何保护措施。 从毒品简易测试、采样委托精密鉴定到得出阴性结果，再到3次出席警局调查，以及难以判定是否与案件有关的录音档都被曝光给大众... 李善均在这2个月里遭到残酷的人格杀害，对此发表声明，是我们对已故同僚应尽的本分。 」



曾和李善均合作电影《寄生上流》的奉俊昊导演朗读了对调查机构的诉求：「恳请相关人士查清，从内部调查信息泄露到故人去世的2个月里，警方的调查保密工作是否没有任何问题？3次调查全部公开出席信息、没有做任何措施防止故人暴露（在媒体面前），这些做法确实在合法范围内吗？调查机构不能仅凭一句『 所有调查均依法律程序进行」就回避这些责任。 必须对调查过程进行真相调查，唯有这样才能修正调查惯例，防止出现第二个、第三个牺牲者。 」



尹钟信朗读了对媒体的质问：「KBS公开了与嫌疑无关的私人对话录音，敢不敢赌上公营电视台的名誉，宣称该报导只是为了国民的知情权？希望所有媒体尽早删除与报导目的不相符的内容。 」



李元泰导演朗读了对政府和国会的诉求：「应当审查现行法令对於刑事案件的公开禁令和与调查相关的人权保护是否存在问题，并着手进行必要的法律修订工作。 」最后对李善均进行哀悼。





此外，李善均去年10月19日起因吸毒嫌疑接受调查，去年12月27日被发现在私家车内身亡。 李善均在3次调查中均否认嫌疑，去世前一天还曾提出用测谎仪验证供词真伪。

李善均去世后，有声音指责警方不应在内部调查阶段公开嫌疑、公开传唤，媒体亦不应过度曝光与吸毒嫌疑不相关的私生活信息等等。



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