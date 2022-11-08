细节使人动容！「滑冰女神」金妍儿现身剪彩活动，胸前别黑丝带默哀梨泰院，心意感动大众

小举动透露感人心思！

就在不久前韩国滑冰女神金妍儿大婚的消息，攻占许多媒体版面！征战无数国际赛事的她，决定和声乐家高佑琳共度余生，一时之间引来众多关注，然而婚礼是以非公开方式举行，只开放给至亲好友参加。不过从当天的现场照看来，还是能感受到两人满满的甜蜜氛围～



在花式滑冰界堪称传奇的金妍儿，在韩国民众心中一直有著崇高地位，从小就展现优异天赋，注定走上滑冰运动员的道路，11岁时就四处参赛、频频摘下金牌刷新纪录，2010年更夺下冬奥花滑金牌，成为韩国首位摘金的花滑选手。



历经许多艰辛训练与心理挑战，金妍儿已於2014年退役，索契冬奥会即是她的最后一场比赛，如今虽已自滑冰界退休，金妍儿对韩国大众来说仍有极大影响力，甚至被网友选为韩国五大国宝！



最近金妍儿现身为KB公司就业博览会活动剪彩，因为细心的举动而引来关注。以一袭灰色正装亮相的她，看起来优雅气派，而大家注意到，金妍儿左胸上别著黑丝带、和身旁的人不同，事后据悉，金妍儿此举是为了悼念梨泰院事件受害者，举动虽小却藏有满满心意，让大家都为之动容。



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