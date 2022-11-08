且看且珍惜！《恶女是悬丝木偶》再公开花絮影片，解锁车银优、韩韶禧、李洙赫更多表情

《恶女是悬丝木偶》从公开真人版海报到正式宣传片，大概历经一个多月的时间。没想到还有花絮可以看，根本就是粉丝们的福音啊！

网漫《恶女是悬丝木偶》描述被杀害的女主角以「迦耶娜」的身分醒来后，为摆脱弟弟「雷帝普」的阴谋、守护皇权，与自己深爱的「棋德瑞」成爲政治伙伴，并展开致命罗曼史。三位「漫撕男女」合体拍摄广告，引发高度关注：车银优为「棋德瑞」、韩韶禧为「迦耶娜」、李洙赫为「雷帝普」，角色从2D变为3D，华丽的外表令人移不开眼。

Kakao Page在上月底（10月）公开3分钟完整版。网漫本身为「欧式宫廷」风格，本来还怕拍成真人版会无法好好呈现原作画面，没想到是多虑了！网友们纷纷留言：「拜托拍成电视剧吧！」、「作爲广告太可惜了。选角和演技，怎么这么适合啊ㅠㅠㅠ」、「演员们很好地展现角色特徵！制作公司在做什么？快点给我拍成电视剧！」等。



而两大帅哥车银优和李洙赫的所属社，‎也分别上传当时拍摄的花絮‎。工作人员更是说出大家的心声：「选角的人是谁？请受我一拜！」两位脸蛋天才的帅颜必须好好收藏 ♥

就在快要忘记的时候…制作方无预警再公开《恶女是悬丝木偶》幕后影片！花絮里的车银优、韩韶禧、李洙赫展现更多表情，让人不禁想要大喊：「太可爱了！」







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