初恋变「粉丝的爸」！秀英又有新剧，《请发送粉丝信》与尹博共谱「防止脱粉」浪漫剧～

感觉是兼具搞笑、浪漫与感人的剧呢！高中时期海报也太美～

MBC即将接档《金汤匙》，由崔秀英与尹博主演的新剧《请发送粉丝信》，近日已如火如荼进入宣传期，多款海报与预告释出。

《请发送粉丝信》是部讲述面临演艺人生最大危机的演员，和透过「假的粉丝回信」守护女儿粉丝之心的男人，两人之间「防止脱粉」浪漫喜剧。此剧剧本曾在去年MBC剧本徵集活动上获得优秀作品赏，导演为《现在开始是Showtime!》郑尚熙。

今（7）日释出的首支预告，顶级演员韩江熙（崔秀英 饰）在镁光灯的注目之下登场，不过却因被踢爆「遗弃粉丝信」遭遇生涯危机。除此之外韩江熙有其他困境，在和一个男人拉拉扯扯时，旧识方正锡（尹博 饰）出面化解！



人生最大危机变成了转机？一个穿著病服的女孩方有娜（申延宇신연우 饰），在采访中表示自己收到了偶像韩江熙的回信，韩江熙看著电视满头问号。那女孩就是方正锡的女儿，她还促成了爸爸与韩江熙相见！



▼预告片



从已公开的海报也可推测剧情走向。首张海报方正锡追著女儿，女儿追著韩江熙表达了可爱逗趣的「你追我赶」关系，女儿还问爸爸：「你会守护我的粉丝心吧？」。二张海报一句「漫长岁月流逝，再次回到我身边」，以及方正锡与韩江熙穿著校服的模样，直接透露两人有段青涩过往。三张海报三人和乐融融就像一家人，上方字样写著「为了唯一的女儿／假的回信计画」。



《请发送粉丝信》将在18日晚间於MBC首播，为4集的独幕剧。

草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻