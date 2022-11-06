【K社韩文小百科】韩国减塑行动放缓引争议！忧「便利店禁售塑胶袋」惹顾客不满，未来一年免罚金

韩国环境部上月8日宣布从11月24日起提高对一次用品的限制，包括禁止便利店有偿提供塑胶袋，但考虑到可能与顾客发生矛盾又在本月初宣布「分阶段执行」，引来各界不满。

韩国环境部原本计划限制的范围包括：禁止咖啡厅和餐厅提供塑胶吸管、搅拌棒、纸杯，禁止便利店提供付费塑胶袋，禁止棒球场等体育设施销售和使用气球、塑胶坐垫等一次性用品，禁止百货店和大型超市提供塑胶雨伞套，违反时最高处以300万韩元罚金。 作为替代方案，便利店可向顾客有偿提供纸袋及环保购物袋。



然而，本月1日环境部又宣布考虑到消费者需要时间改变认知、为避免现场工作人员与顾客纠纷，又增加了原计划中没有的1年缓冲期（启导期间），也就是这一年里即使提供塑胶袋和吸管等也不会处以罚金; 同时环境部会和地方自治体一起访问督促卖场、做消费者调查，温和推动减少使用。

但实际上，本次减少一次用品的行动早在2019年就已预告，去年12月还出台了《资源节约与再利用法律施行准则》，不料临到执行前夕突然变卦，引起环保组织指责环境部缺乏决心、推诿责任，也给市场和民众造成不少混乱。



韩国网友认为虽然减少塑胶用品是好事，但重点应放在大量使用塑胶制品的制造业和渔业、限制过度包装，而非抓著零售业不放，让商户和消费者徒增混乱。



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