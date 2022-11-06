《Blind》结局「兄弟情」逼出观众眼泪，黑暗之后终究迎来光明，回归主题：不要无视真相（EP.16）

《Blind》（BLIND局中人）昨晚已於韩国播出第16集大结局，部分剧情使得观众忍不住心疼主角而落泪，不过结局再次带给人「希望」。

（以下涉及剧透）



延续第15集内容，柳成勋（河锡辰 饰）要求柳日灏公开认错，却遭柳日灏拒绝且以猎枪射击，幸亏柳成俊的出现才阻止荒唐的场面。「现在满意了吗？哥，至少一次，你有把我当作是弟弟吗？」柳成俊在逮捕自己父亲后质问柳成勋，柳成勋却说：「没有，我从一开始就只想利用你报仇。」



罗国熙、廉奇南、柳成勋……纷纷遭到逮捕，曹恩枝（郑恩地 饰）问柳成勋：「你报仇的标准是什么？」柳成勋解释复仇计画生变，是从安泰昊殒命时，他同时也和郑允宰（朴智彬 饰）有了嫌隙。连同姜河娜、权尤娜，他们本来都不是柳成勋想下手的对象，不过曹恩枝很清楚「那都不是藉口」。



另一边已判死刑的郑允宰很清楚「哥哥」抛弃了自己，自顾执行最后一次的计画――向白文刚本人复仇。两人拿著利刃扭打之下双双身亡，李政洙得知消息后自尽，柳成勋则落下泪来甚至数度自残，他知道自己辜负了允庭的愿望：好好照顾允宰。



若说柳成勋的人生都是为了复仇而行动，柳成俊就是为了想被肯定。柳成俊看著自残而送医的柳成勋，表白自己是为了想被哥哥肯定才当上警察，但不晓得哥哥其实是卑鄙之人，他知道自己和哥哥不一样，就算遍体鳞伤也不会想动用私刑。随著柳成勋受国民审判，「希望育幼院」的所有实情被摊在阳光下，柳承勋也没有躲避责任。柳成俊最后喊了声「哥」，要哥哥放下过去往前走。



看著曹恩枝带领育幼院的孩子们，柳成俊想起来哥哥的小时候，领悟到：要是20年前这些孩子的身边，也有像恩枝这样的大人会如何呢？不忽视真相、替他们奋战到底的大人……



收看完《Blind》结局，不少网友表示自己为了成勋成俊的兄感情，或是为希望育幼院的悲惨事件落泪，也有人赞许结局收得很好，不仅紧扣主题「不忽视真相」，也带来光明灿烂的「希望」。此集收视升上3.1%，也算是不留遗憾收官了。

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