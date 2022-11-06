【韩国影视作品篇】韩流在这几年是不是在消退？

承上昨天的：韩流在这几年是不是在消退？（KPOP篇）文章，今天继续看看大家对於韩国影视作品这几年的状况！

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Ｊ：不如我们说说韩剧吧，只是个人的亲身感觉，之前对大众开始对韩剧有「哗！」感觉的可能是 《来自星星的你》，但那年代大部份看韩剧的是女性。但有Ｎetflix之后，韩剧的受众扩大了很多，包括父母辈开始看（包括我爸妈）《尸战朝鲜》、《鱿鱼游戏》、《黑道律师文森佐》又再扩大观众群，连我身边的男性朋友也会追韩剧，而不是被女朋友或女婆「被迫看」。而比较近期的《二十五，二十一》 、《我的出走日记》、《非常律师禹英禑》 又打动很了多人的心。所以我觉得韩剧是多了很多很多人看的...

C：以韩剧来说，韩流有消退吗？我觉得没有，就如我前面所说，目前没有什么新兴的他国文化能超越韩国，同美国文化一样，感觉还是在第一二位。如果有感觉到消退，可能正是因为趋於日常，韩圈某种「凝聚力」降低了、分散开来了。提到《来自星星的你》，我觉得现在科技更进步、传播速度更快，在这时代「单一事件」要爆红是不是更难了？《来自星星的你》、《太阳的后裔》，播出当年都是不关注韩剧的人也都知道的，最近的可能属《鱿鱼游戏》，但我觉得在这时代真的非常难得，因为大家能接收的韩剧资讯太多了，根本是「百家争鸣」的时代，要「独大」很难！例如今年上半年，《我的出走日记》、《社内相亲》、《非常律师》都很红啊，但因为竞争太大，可能没办法再创「星星或太阳奇迹」，就算有，热潮也总是迅速被追赶上。说到这，也拜Netflix所赐，越来越多本来不看韩剧，甚至是只尊英美剧看不起韩剧的人，都因为Netflix开启了韩剧大门。这都是我在身边，以及Netflix Facebook非官方社团所看到的现象。



S：(继续说对大陆和台湾年轻人的观察) — 在大陆本来电视上就看不到韩剧，现在因为打击盗版，网上的资源也少了很多，经常有人想看韩剧都看不到，客源肯定受影响罗。 像《黑道律师文森佐》《非常律师禹英禑》这类现象级韩剧出现时大陆网上也是会有讨论度，但远远不及国产仙侠剧的热度。不过大陆年轻人确实对韩国文化没有像从前那种憧憬的感觉，一来审美取向不太一样了（大陆人喜欢美艳、有气场，觉得韩国偶像太甜、演员太寡淡），二来自制内容的数量和品质上升且更贴合受众口味（国风音乐、短视频平台歌曲、仙侠剧、当红明星的综艺）。还有一个负面影响因素是... 有些中韩不友好的消息还留在大家记忆里，部份韩娱公众号又乐於搬运韩国人骂中国人的帖子，就搞得路人和粉丝都心里不舒服==

Ｃ：我也去问过一些朋友对韩流的看法，也有朋友认为中国的禁韩令可能有影响，而我的看法是，中国比较不追随韩流、多传播自己的文化之后，全球韩流势必有影响，台湾确实也有人从韩剧转战陆剧，而国高中生说不定也没有在追韩团看韩剧了，我和我朋友直觉都是：「现在小朋友不是都在看抖音吗？」XD 不过由於身边没有国高中生能佐证，所以无法确定到底是不是都在看抖音TikTok。

Ｓ：台湾方面也是感觉选项变多了。 以前看不到Netflix、Disney+、HBO、Amazon，现在都很方便能看到，就不必专注於韩剧；音乐方面，在网上看随机拦截路人问他在听什么的节目，感觉年轻人口味非常多样，本地乐团、新生代独立音乐人、欧美流行、经典摇滚都有，相较之下KPOP的出镜率就比较低。



Ｈ：韩国的影视作品最近最令本人有点不安的就是什么都来第二季，红了就要拍第二季，不太红又要来第二季！第二季...可能因为港产片的教育下长大，都知道衍生第二季的很多都是...讲好听一点是为了拍而拍，难听说是市场需求可以再赚多一笔！但通常第二季都是灾难...在本人眼中《釜山行》（又译：尸杀列车；尸速列车）的续作《半岛》（又译：尸杀半岛；尸速列车：感染半岛），已经是一个好好的例子！！！

当中忘了剧本、story telling如何做好，角色刻画也是一个作品很重要的灵魂，就只是花了很多钱请演员、搞好CG（有时就算说花了很多钱还是出来的CG不太好）、搞好画面上的视觉...所以近期的作品都令我感到雷声大雨小的感觉...（希望来著的《财阀家的小儿子》那部不会令我失望:P）同时我觉得来著的《鱿鱼游戏2》都是在走钢线，如果角色写得不好，前面又已经死了一大堆人，或者连不回第一季一些点，一定会又是另一灾难...当然我又不会只是看到不好的一面，如果第二季当中不错的，《柔美的细胞小将》我觉得不错，都蛮跟原著，不会有太多奇奇怪怪的～还有来著第二季的《酒鬼都市女人们》我也蛮期待，因为跟柔美一样，都是故事的延伸，所以都可以期待3位女主的生长及变化...



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不同地区、不同年龄层的人会对这题目有不同的演绎结果：

如果你是由2007-2008年开始哈韩，韩流也许就是你的童年回忆、青春岁月，到今日Super Junior再来开演唱会，你还会是会去抢票的一群（笑）

也许你以前只听本地、JPOP或欧美歌曲，但有只听了一首KPOP或看过一次韩团的MV就入坑...现在你的Playlist一定有KPOP的歌

也可能当年你看不起韩剧，印象中的韩剧不是患了绝症就是哭得死去活来，或是古装剧集数超多...但曾看过《鱿鱼游戏》后的你还是会介绍给朋友看，那你又被这股软实力不知不觉间吸引了...

不知道你又是怎样的呢？欢迎在贴文分享 :)

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