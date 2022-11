「不要推挤！」NCT 127印尼演唱会爆推挤事件，台上成员惊恐阻止画面曝光！韩网友高度关切

希望大家注意自身安全!

NCT 127以新专《2 Baddies》强势回归,同时在各国展开《NEO CITY-THE LINK》巡回演唱会,吸引许多粉丝抢票到场支持。不过近日在印尼雅加达开唱时,却发生推挤意外,有30人昏倒送医,途中即被抬出去就医,演唱会也因此被迫中止。



在场粉丝拍下现场画面,可以看到偶像和观众正在进行互动、场面热络,台上成员也十分开心,不过成员道英却突然面露惊恐,请粉丝不要推挤,紧张画面持续许久,让粉丝心也纠在一块。



台上所有成员看起来都十分紧张,泰容、马克一起引导秩序、不停呼吁粉丝不要往前推挤,被拍下惊吓表情,十分担心群众安危!



成员楷灿协助询问,请不舒服的人举手、并指出位置请工作人员帮忙!



消息传回韩国,引起许多人高度关切!因为先前梨泰院的憾事,让人对推挤事件十分敏感,却在此时又发生相关事件,台上成员全都加入协助、担心群众安危,事后队长泰容在泡泡粉丝群上道歉,让网友表示:「一定吓坏了!」、「虽然不是粉丝,却为艺人感到心疼」,甚至表示「因为梨泰院事件,根本无法观看相关影片」,希望大家守序之余、也要随时注意周遭、保持安全,千万不要受伤。



