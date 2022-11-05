「不要推挤！」NCT 127印尼演唱会爆推挤事件，台上成员惊恐阻止画面曝光！韩网友高度关切

希望大家注意自身安全！

NCT 127以新专《2 Baddies》强势回归，同时在各国展开《NEO CITY－THE LINK》巡回演唱会，吸引许多粉丝抢票到场支持。不过近日在印尼雅加达开唱时，却发生推挤意外，有30人昏倒送医，途中即被抬出去就医，演唱会也因此被迫中止。



在场粉丝拍下现场画面，可以看到偶像和观众正在进行互动、场面热络，台上成员也十分开心，不过成员道英却突然面露惊恐，请粉丝不要推挤，紧张画面持续许久，让粉丝心也纠在一块。



doyoung noticed it first…. They stopped paradise now pic.twitter.com/ixonXSM33g — 므엉… () (@touslesjeno) November 4, 2022

台上所有成员看起来都十分紧张，泰容、马克一起引导秩序、不停呼吁粉丝不要往前推挤，被拍下惊吓表情，十分担心群众安危！



mark sama taeyong stop performancenya karna fans dorong2an asu malu2in ahhhhhh pic.twitter.com/GwdNPZycmM — jamil (@akunyakul) November 4, 2022

成员楷灿协助询问，请不舒服的人举手、并指出位置请工作人员帮忙！



harusnya sblm nonton konser kek gini, kalian sblm berangkat dr rumah tuh kuping nya dikorek dlu! Biar g budeg klo dibilangin, bebal bgt setiap unit nct perform/konser di indo pasti ada aja kata 'mundur' yg diucapkan member.#SAYSORRYTONCT127 #해찬이와시즈니 pic.twitter.com/7fezJaAokG — hcbby (@hcbbyhuh) November 4, 2022

消息传回韩国，引起许多人高度关切！因为先前梨泰院的憾事，让人对推挤事件十分敏感，却在此时又发生相关事件，台上成员全都加入协助、担心群众安危，事后队长泰容在泡泡粉丝群上道歉，让网友表示：「一定吓坏了！」、「虽然不是粉丝，却为艺人感到心疼」，甚至表示「因为梨泰院事件，根本无法观看相关影片」，希望大家守序之余、也要随时注意周遭、保持安全，千万不要受伤。



Nonono taeyong, that's not your fault. That's our fault. We are sorry.... I know you feel bad, and worried...



DAY 2 WE'LL PROMISE TO BE DISIPLINT



HUAAAAAAA #TheLinkinJKT #SAYSORRYtoNCT127 pic.twitter.com/XR4qPGrO0E — Ijen (@ijensijeuni23) November 4, 2022

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