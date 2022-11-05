「不要推擠！」NCT 127印尼演唱會爆推擠事件，台上成員驚恐阻止畫面曝光！韓網友高度關切

希望大家注意自身安全！

NCT 127以新專《2 Baddies》強勢回歸，同時在各國展開《NEO CITY－THE LINK》巡迴演唱會，吸引許多粉絲搶票到場支持。不過近日在印尼雅加達開唱時，卻發生推擠意外，有30人昏倒送醫，途中即被抬出去就醫，演唱會也因此被迫中止。



在場粉絲拍下現場畫面，可以看到偶像和觀眾正在進行互動、場面熱絡，台上成員也十分開心，不過成員道英卻突然面露驚恐，請粉絲不要推擠，緊張畫面持續許久，讓粉絲心也糾在一塊。



doyoung noticed it first…. They stopped paradise now pic.twitter.com/ixonXSM33g — 므엉… () (@touslesjeno) November 4, 2022

台上所有成員看起來都十分緊張，泰容、馬克一起引導秩序、不停呼籲粉絲不要往前推擠，被拍下驚嚇表情，十分擔心群眾安危！



mark sama taeyong stop performancenya karna fans dorong2an asu malu2in ahhhhhh pic.twitter.com/GwdNPZycmM — jamil (@akunyakul) November 4, 2022

成員楷燦協助詢問，請不舒服的人舉手、並指出位置請工作人員幫忙！



harusnya sblm nonton konser kek gini, kalian sblm berangkat dr rumah tuh kuping nya dikorek dlu! Biar g budeg klo dibilangin, bebal bgt setiap unit nct perform/konser di indo pasti ada aja kata 'mundur' yg diucapkan member.#SAYSORRYTONCT127 #해찬이와시즈니 pic.twitter.com/7fezJaAokG — hcbby (@hcbbyhuh) November 4, 2022

消息傳回韓國，引起許多人高度關切！因為先前梨泰院的憾事，讓人對推擠事件十分敏感，卻在此時又發生相關事件，台上成員全都加入協助、擔心群眾安危，事後隊長泰容在泡泡粉絲群上道歉，讓網友表示：「一定嚇壞了！」、「雖然不是粉絲，卻為藝人感到心疼」，甚至表示「因為梨泰院事件，根本無法觀看相關影片」，希望大家守序之餘、也要隨時注意周遭、保持安全，千萬不要受傷。



Nonono taeyong, that's not your fault. That's our fault. We are sorry.... I know you feel bad, and worried...



DAY 2 WE'LL PROMISE TO BE DISIPLINT



HUAAAAAAA #TheLinkinJKT #SAYSORRYtoNCT127 pic.twitter.com/XR4qPGrO0E — Ijen (@ijensijeuni23) November 4, 2022

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