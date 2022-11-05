金赛纶酒驾反省期举办饮酒派对，邀请函写明「带著酒来就好」遭质疑反省诚意

记者出身的YouTuber李振浩爆料了关於金赛纶的举报信息，希望以此敦促她进行更有诚意的反省。

李振浩昨日在YouTube频道更新影片《金赛纶，眼泪的咖啡厅打工... 令人怀疑的原因》，公开了金赛纶熟人提供的生日派对邀请函，上面除了派对主题、日期和地点外，最后一行写道「准备物：身子和酒」，意思是带著自己和酒来参加即可。 据悉邀请函是金赛纶亲自制作的，派对地点「宣陵路XXX」是一家咖啡厅兼酒吧，而时间是7月30日，距离金赛纶酒驾事件过去不到2个月。



金赛纶5月18日被多人目击酒后驾驶，撞坏路边变压器导致数十个商家停电蒙受损失，还拒绝做酒测、坚持验血检查，结果酒精浓度高达0.2%，远超吊销驾照标准0.08%。

金赛纶通过IG公开道歉表示将深刻反省、从原定出演的新剧《Trolley》下车，随后在6月29日以酒驾嫌疑被送交检方。 然而才过去一个月就和朋友饮酒开趴，令人质疑她的「反省」究竟有几分真实。 李振浩：「反省不仅是暂停演艺活动，更需要本人自重，既然已因饮酒出过事，是不是应该对酒谨慎一些呢？」

李振浩透露其实收到了很多关於金赛纶饮酒的举报，但决定只公开这一个，而且经过金赛纶朋友们同意，希望以此督促她好好思考自己的名字和人气所带来的重量。



韩国网友认为喝酒这件事本身是没问题，尤其年轻人为自己或朋友庆祝生日，不解的是酒驾刚过去没多久，按理说多少会有一点跟酒保持距离的想法：「如果是我，看都不想看到酒」、「因为喝酒把赚来的钱全都赔光、戏也不能演、穷到去咖啡厅打工，这样都戒不掉酒吗？」。 也有人认为这是她的私事：「只要不打算再考驾照和开车就无妨」、「说实话已经很难回到演艺圈，连生日都不能好好过吗？」 、「把邀请函爆料出去的『朋友』更有问题」。



Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻