《粉红谎言》身材劲爆男嘉宾秘密公开，竟与「19禁」有关！女嘉宾坦言早已认出，韩网反应两极化

Disney+恋综《粉红谎言》本周公开了「颜值担当」男嘉宾姜太阳的秘密，没想到除了成人片女演员之外，还有另一个跟19禁相关的人！

《粉红谎言》是部让有故事的青春男女们抛开偏见、为了「爱」而允许说谎的恋爱真人秀，想测试男男女女们能否不看对方的条件及背景，仅看对方本身而爱上对方。



其中一位化名「姜太阳」的男出演者引起不少关注，他在泳池派对那期压轴登场，健美又帅气的外形立即吸引所有女出演者关注，也引起男生们一阵嫉妒和警戒XD



姜太阳自称是学现代舞出身、目前当皮拉提斯教练，待人温柔、和韩多温的互动也超甜，让不少观众产生好感，也超好奇这么完美的他究竟有什么不可告人的秘密！



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本周终於公开太阳的秘密，果然让不少人惊呆：原来他是19禁公演的舞者，而且是女性限定、会和观众互动抚摸的那种！



姜太阳表示他是带著职业自信踏上舞台，但很多人没看过演出就大肆批判：「我认为这种演出也是有艺术性的。 也许很难让人理解，但如果有人愿意不带偏见地看待我，真的愿意把我的一切都给她。」



刚刚和太阳约会、对他很有好感的朴荷娜看到这一秘密后陷入震惊和混乱，MC们也全部惊得张大嘴巴，而富家女姜多海竟早就说曾经见过太阳，这是有多常去看秀啊XD



节目播出后在韩网引起热烈讨论，有人表示根据舞台片段来看应该是猛男秀Wild Wild：「我去看过，他是跳舞最好的那个所以记得」、「猛男秀不会像Magic Mike那样塞钱，但会只用帽子挡住中间、前后都暴露著进入观众区跳舞」、「只是尺度大而已，但并不低俗，是各方面都很专业的表演」 、「又没有违法，有何不可」、「演员也会拍床戏吻戏呀」、「身材真的好棒」、「这不是超赚吗」。

也有人表示无法接受：「作为职业是尊重的，但作为恋爱对象就算了」、「不止是表演，还要给很多人摸耶」、「我连去看这种表演的人都接受不了，价值观不同」、「如果是朋友就完全无所谓，但恋人的话真的无法」。

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