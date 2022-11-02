T-ara芝妍&棒球选手黄载均交往一年多即步入礼堂！婚期订定，芝妍将当12月新娘♥

T-ara芝妍与身为棒球选手的男友黄载均，在今年2月宣布结婚之后终於订定了结婚日期。

今年2月，芝妍与黄载均个别发表手写信宣告结婚，芝妍文中仅提到会在今年冬天举行婚礼‎，而根据今（2）日媒体的透露，婚礼确切日期在12月10日，地点为首尔新罗酒店。

芝妍与黄载均在交往6个月（一说是5个月）时便互订终身，进展快速让网友相当惊讶，讨论道：「看来是真的很有缘分」「晕，才6个月」「有人交往很久都没结婚，有人倒是迅速结婚也生活得很好，看来特别有缘」……等等，也有人相当好奇为何年初就要宣布年底结婚，不过这就跟黄载均的身分有关系了。

黄载均身为韩国职棒KT巫师所属球员，从他的手写信可知他很担心会在球季中爆出热恋或是结婚新闻影响球队气氛，所以选择在棒球季开打前主动向大众宣告。两人会选择在年底结婚也是为了等球季结束，从网友的讨论内容可知棒球员在非赛季结婚是行之有年的潜规则。

在公开婚讯后，芝妍与黄载均爱得大方，黄载均不时会在IG限时动态标记，芝妍也经常在球赛场边为黄载均加油被摄影师捕捉。



芝妍与黄载均婚礼为不公开形式，仅邀请双方亲友，不晓得届时是否会公开婚纱照让粉丝们欣赏欣赏。

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