T-ara芝妍&棒球選手黃載均交往一年多即步入禮堂！婚期訂定，芝妍將當12月新娘♥

T-ara芝妍與身為棒球選手的男友黃載均，在今年2月宣布結婚之後終於訂定了結婚日期。

今年2月，芝妍與黃載均個別發表手寫信宣告結婚，芝妍文中僅提到會在今年冬天舉行婚禮‎，而根據今（2）日媒體的透露，婚禮確切日期在12月10日，地點為首爾新羅酒店。

芝妍與黃載均在交往6個月（一說是5個月）時便互訂終身，進展快速讓網友相當驚訝，討論道：「看來是真的很有緣分」「暈，才6個月」「有人交往很久都沒結婚，有人倒是迅速結婚也生活得很好，看來特別有緣」……等等，也有人相當好奇為何年初就要宣布年底結婚，不過這就跟黃載均的身分有關係了。

黃載均身為韓國職棒KT巫師所屬球員，從他的手寫信可知他很擔心會在球季中爆出熱戀或是結婚新聞影響球隊氣氛，所以選擇在棒球季開打前主動向大眾宣告。兩人會選擇在年底結婚也是為了等球季結束，從網友的討論內容可知棒球員在非賽季結婚是行之有年的潛規則。

在公開婚訊後，芝妍與黃載均愛得大方，黃載均不時會在IG限時動態標記，芝妍也經常在球賽場邊為黃載均加油被攝影師捕捉。



芝妍與黃載均婚禮為不公開形式，僅邀請雙方親友，不曉得屆時是否會公開婚紗照讓粉絲們欣賞欣賞。

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