《浪漫医生金师傅3》明年上半年播出！除了韩石圭、安孝燮、李圣经外，「石垣医院」的他们也将继续出演！

《浪漫医生金师傅》讲述是以地方简陋的石垣医院爲背景展开「真正医生」的故事。连续两季都受到观众的喜爱，今年9月也确定制作第三季。

除了主演韩石圭、安孝燮、李圣经、金柱宪会回归外，还有「石垣医院」的他们也都将继续出演。



包含：饰演骨外科医生「裴文正」的申东旭、饰演急诊科医生「郑仁秀」的尹那武、饰演护理长「吴明心」的陈庆、饰演行政室长「张基泰」的林元熙、饰演餐厅老板（也是麻醉科医生）「南道一」的边宇民、饰演护理师「严贤晶」的郑智安。



而饰演「朴恩卓」的金旻载虽然目前没有官宣是否出演，不过...此前他在拍摄片场收到《浪漫医生金师傅3》制作团队送的应援咖啡车，应该是会出演吧 XD 还想看他跟尹雅琳（苏珠妍 饰）的粉红泡泡耶！



另外，《浪漫医生金师傅3》还会有两个新角色加入，李新英饰演石垣医院的忙内医生；李洪内则饰演军医生。李新英出演过《爱的迫降》、《日与夜》和《警校菜鸟》等；李洪内出演过《The King：永远的君主》和《驱魔面馆》，期待两位的表现！



第三季一样由前两季的刘仁植导演执导、姜银庆编剧执笔，已经在10月24日进行剧本阅读，即将进行首次拍摄，并预计在明年（2023年）上半年播出。大家最近如果有空，赶紧去复习一下前两集啦～



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