T-ara芝妍發布手寫信，宣布與棒球選手黃載均結婚♥「無論何時都會先照顧我，就像我人生中的禮物」

10日，T-ara芝妍以手寫信宣布好消息，即將要和男友黃載均結婚。

芝妍曬出手寫信與男友的甜蜜合照，表示是去年透過熟人介紹而認識，準備在即將到來的冬季結婚。信中提到男友像人生中的禮物一樣，無論何時都會先照顧她、愛護她，告訴她什麼是幸福。而芝妍的男友是目前效力於KT巫師隊的職業棒球選手黃載均。



▶以下是智妍的手寫信全文：

「大家好，我是芝妍。因爲有了親自對粉絲們說的話，所以鼓起勇氣寫了這篇文章。我在10幾歲出道，時間不知不覺流逝，已經30幾歲了呢。

年輕害怕一切的出道後，在10幾歲的時候陷入不安中畏縮的時候，即使在艱難的時期想要放棄的20幾歲的時候，你們也總是伸出手來抓住我，默默地為我應援，讓我爲了能穿越長長的隧道，所以才有了現在的我。對這樣一謢相信我、支持我的粉們，我想要不是通過別人說的話或是文章，而是我想最先親自告訴粉絲們。

我在去年通過熟人認識了現在帶著良好感情交往的男朋友。他無論何時都先照顧我、愛護我，告訴我什麼事幸福，就像我人生中的禮物一樣，我和這樣的男朋友約定在即將到來的冬天結婚。

雖然很擔心大家會不會被突如其來的消息嚇到，但對我來說，迎來這樣能和大家一起分享這種幸福的日子，一個字一個字地寫下來的我也非常緊張。以後也會繼續以好的面貌報答粉絲們對我的支持和喜愛。謝謝你們、我愛你們。」

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