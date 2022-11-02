《换乘恋爱2》这一对真的复合了！娜妍私照里重新戴上情侣对戒

TVING恋综《换乘恋爱2》人气女李娜妍看来真的是和前任复合了。

这两日韩国各大贴吧出现了李娜妍出演JTBC Golf某节目后的认证照，照片里李娜妍站在两位嘉宾中间，用手托住脸做出花朵模样，而她左手无名指上戴了一枚戒指，这就引发了广大民众的关注。 因为这枚戒指是她和前任南熙斗的情侣对戒。 两人因《换乘恋爱2》成功复合，再次戴回了对戒。



观众们知道戒指是对戒还是因为《换乘恋爱2》，娜妍在「X ROOM」里回忆前任以及坦露心声时提及过此戒指，这是她和南熙斗刚交往时买的对戒，因是Cartier，一枚戒指就要300多万（韩币）。 娜妍还表示：「对戒戴了差不多有3年，我们把它当做结婚戒指，原以为我俩会结婚的。 」 南熙斗解释娜妍想要买对戒，而他在慎重考虑之后才下定决心买下，看来当时两人确实都抱著今后要结婚的态度。 南熙斗回想起与娜妍交往时的点滴，忍不住落泪，在节目中爆哭。



好在《换乘恋爱2》让这对情缘未了的情侣重逢，娜妍和熙斗重新确认了对对方的爱意，在最终选择时互选，复合成功。当时有网友和观众怀疑两人有剧本才选择复合，现在看到娜妍私下也戴著对戒，才相信两人又回到了甜蜜恋爱时期。



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