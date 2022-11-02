「关於被拷问的受害者家属复仇」网评《争锋相辩》为非典型律政剧获上千人转发

郑丽媛与李奎炯主演的Disney+《争锋相辩》，在首播期间讨论度相较同期韩剧并不高，然而完结过后推特却出现一篇评论，罕见的获得3000多人转推。

「哇，Disney+《争锋相辩》，还以为是最近很常见的律政剧呢。」该文还提到《争锋相辩》的反转――关於被拷问的受害者家属复仇。（为避免暴雷，在此不全面翻译）



从转推的内容来看，部分网友原先都没有看过，是经过这篇短文产生了兴趣，例如「好好奇啊」、「演员是郑丽媛的话，感觉可以信任」。一些转推也可以看出某些韩国网友因为《雪降花》，疑似扭曲威权时代历史的关系并不信任Disney+（‎先前相关报导），所以对於Disney+能写出《争锋相辩》这样的作品相当讶异。

本站曾写过《争锋相辩》最后一篇分集剧情，标题‎〈原来《争锋相辩》表面上是律政剧，实则传达转型正义*〉就是想表达《争锋相辩》真正想诉说的故事。从头看到尾，你会渐渐发现剧中替弱势族群辩护的案子都只是支线，原来想替威权时代的受害者们申冤才是全剧主轴。



剧终之后回头看看第7集李奎炯的哭喊，感触也会更加深刻。左时白（李奎炯 饰）：「当我过得很辛苦，对著天空大喊『妈的！为什么我的人生那么悲惨？』的时候，遇见了那个女人，那个女人对我来说是救赎和信仰，可是我失去了她。这世界没有神，活著呼吸的每一刻对我来说，都像是活在地狱，我在30年前已经死了。」



饰演「韩达才」的演员郑民成在杀青时说出《争锋相辩》真正的盼望：「我们电视剧随著『开始辩论』这句话结束了，但希望『辩论』能延续，带给无辜牺牲的人们慰藉。」饰演申致植的金相浩也说：「受到国家或公权力迫害的人们复仇，我收到这样的剧本特别喜欢，希望不要再发生这种心痛的事了。」



「记得的人消失了，真相也会跟著消失。」这是普遍被认为贯穿《争锋相辩》的一句重要台词，也是为什么韩国直至今日仍不断推出拷问、民主化题材的影剧的原因吧？从《南营洞1985》、《1987：黎明到来的那一天》（1987：逆权公民）、《耀眼》、《五月的青春》……到《争锋相辩》。



（*根据台湾《全国法规资料库》，是平复司法不法及行政不法、还原历史真相，并促进社会和解之意。）

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