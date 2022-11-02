《20世纪少女》心动又心痛的初恋让不少观众落泪！韩孝周特别出演的理由让金裕贞超感动

结尾韩孝周看著纪录片…只能跟著一起大哭了

Netflix纯爱电影‎《20世纪少女》‎於近期上线，由金裕贞、边佑锡、朴柾佑与卢允瑞等主演，韩孝周等特别出演。虽然剧情走向似乎都可以预测的到，但演员们的配合和充满那个年代的氛围，都令观众们相当有共鸣。





在片中饰演金裕贞中年时期的韩孝周，负责作品的开头和结尾。演员们聚在一起观看片段时，金裕贞透露，当时韩孝周根本就没有看过影片（指纪录片），只能专注於自己的感受。导演则补充，在第一次拍摄的时候，她就试著录下韩孝周的情绪，大家频频感叹，因为配合得太好了。金裕贞也向韩孝周表达感谢，韩孝周会特别出演的理由，是想要报答自己小时候曾当过她的童演。

2008 일지매

2010 동이

2018 골든슬럼버

2021 20세기소녀



보라 & 미래의 보라 #김유정 #한효주 pic.twitter.com/YbQ4F6z8JP — 20세기소녀 많관부! (@_moseila) November 16, 2021

两位演员的缘分从14年前就开始了！而且是经典韩剧《一枝梅》、《同伊》，分别是女主角的童年时期和成年时期。

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