大秀狗狗笑眼！姜丹尼尔庆贺歌手Chancellor新婚晒合照＋设钉选，开朗狗狗笑融化粉丝心～

笑起来都超可爱～

韩国热门男歌手自限定组合Wanna One出身、人气一向居高不下。今年更是行程不断，以新专辑《The Story》见世，参与歌曲作词、呈现自身故事之外，还首次主演偶像剧《警校菜鸟》、甚至跨足主持界，接下《Street Woman Fighter》节目主持棒，持续挑战自我、跨出舒适圈！



近日姜丹尼尔举行亚洲巡回演唱会，甫结束菲律宾站、还将前往亚洲各城市开唱，许久未见粉丝，姜丹尼尔表示十分想念站上舞台、和粉丝见面的时刻！



前几日姜丹尼尔在个人IG上放出一张合照，和韩国歌手Chancellor一起同步大笑、眯起笑眼的模样十分相似！这位歌手大有来头，在歌坛耕耘多年，与许多大咖歌手合作过，如少女时代成员太妍、MAMAMOO、SISTAR等等，也参与过姜丹尼尔数张专辑制作，目前与他的KONNECT娱乐公司签约，是优秀的实力派音乐人！



Chancellor近日和圈外女友结婚，姜丹尼尔特别祝贺、更分享合照秀出兄弟情，并写下：和可爱的兄弟！笑开模样让粉丝大喊超可爱～Chancellor本人也回覆：我爱你！



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