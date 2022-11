大秀狗狗笑眼！姜丹尼尔庆贺歌手Chancellor新婚晒合照＋设钉选，开朗狗狗笑融化粉丝心～

笑起来都超可爱~

韩国热门男歌手自限定组合Wanna One出身、人气一向居高不下。今年更是行程不断,以新专辑《The Story》见世,参与歌曲作词、呈现自身故事之外,还首次主演偶像剧《警校菜鸟》、甚至跨足主持界,接下《Street Woman Fighter》节目主持棒,持续挑战自我、跨出舒适圈!



近日姜丹尼尔举行亚洲巡回演唱会,甫结束菲律宾站、还将前往亚洲各城市开唱,许久未见粉丝,姜丹尼尔表示十分想念站上舞台、和粉丝见面的时刻!



