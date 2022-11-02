大秀狗狗笑眼！姜丹尼爾慶賀歌手Chancellor新婚曬合照＋設釘選，開朗狗狗笑融化粉絲心～

笑起來都超可愛～

韓國熱門男歌手自限定組合Wanna One出身、人氣一向居高不下。今年更是行程不斷，以新專輯《The Story》見世，參與歌曲作詞、呈現自身故事之外，還首次主演偶像劇《警校菜鳥》、甚至跨足主持界，接下《Street Woman Fighter》節目主持棒，持續挑戰自我、跨出舒適圈！



近日姜丹尼爾舉行亞洲巡迴演唱會，甫結束菲律賓站、還將前往亞洲各城市開唱，許久未見粉絲，姜丹尼爾表示十分想念站上舞台、和粉絲見面的時刻！



前幾日姜丹尼爾在個人IG上放出一張合照，和韓國歌手Chancellor一起同步大笑、瞇起笑眼的模樣十分相似！這位歌手大有來頭，在歌壇耕耘多年，與許多大咖歌手合作過，如少女時代成員太妍、MAMAMOO、SISTAR等等，也參與過姜丹尼爾數張專輯製作，目前與他的KONNECT娛樂公司簽約，是優秀的實力派音樂人！



Chancellor近日和圈外女友結婚，姜丹尼爾特別祝賀、更分享合照秀出兄弟情，並寫下：和可愛的兄弟！笑開模樣讓粉絲大喊超可愛～Chancellor本人也回覆：我愛你！



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