《争锋相辩》郑丽媛、李奎炯太有CP感！网友制作「结婚请帖」：左辩什么时候要娶「未婚妻」卢辩啊？

《争锋相辩》没有第2季的话，希望未来郑丽媛和李奎炯还有机会「二搭」！两人的化学反应实在太好～

Disney+《争锋相辩》近期迎来‎大结局‎，随著案件真相一一被揭露，令观众惊觉这不只是单纯的律政剧，而是包含政治层面、攸关「转型正义」的反转戏剧。郑丽媛和李奎炯的默契配合让人拍手叫好，而郑进永的「伪好人演技」则让人印象深刻。

剧中「纯爱奶奶」（原本以为只是男主的房东，这也有反转就不剧透了）称卢昔意（郑丽媛 饰）为左时白（李奎炯 饰）的「未婚妻」，最后两人居然也默认了，还在讨论婚礼要在哪里举行、怎么举行。而网友早就按耐不住，帮两位律师做好「结婚请帖」了！

有没有！卢辩和左辩简直速配到不行！《争锋相辩》没有第2季的话，希望两位还有机会「二搭」啊～



原图在这里～官方提供的合照！ > <







这3张也拍得很好，宛如新婚夫妻！



再补一张小编最爱的合照！李奎炯所属社分享许多拍摄和宣传《争锋相辩》的幕后花絮，只能说两位的气质和气场好搭，难怪这么多人敲碗再合作～（更多照片请点此‎）

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