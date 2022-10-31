回顾《争锋相辩》最后粉红泡泡，终映郑丽媛&李奎炯不约而同对角色喊「辛苦了」，花絮依旧CP感满满

Disney+《争锋相辩》26日已完结，制作组释出了最后一支花絮影片包含终映感言，男女主角郑丽媛与李奎炯依旧弥漫著CP感，让观众直呼舍不得剧终。

先回顾最后一集粉红泡泡，虽然卢昔意（郑丽媛 饰）和左时白（李奎炯 饰）没有像前几集有肢体接触，但对彼此释怀的他们，又恢复了斗来斗去「争锋相对」的可爱互动。

纯爱奶奶记住了卢昔意曾说想和左时白结婚的话，左时白听了嘴角抽动一下。一出病房左时白就问卢昔意：「我们要结婚了吗？要在哪里办婚礼？」花天坠地的讲著婚礼要办什么形式，卢昔意意兴阑珊的回答「不错啊」、「可以」，看电梯要来了便直接打断他，不过左时白进电梯还是继续讲：「大海婚礼怎么样？章鱼大叔当司仪？」



全剧结尾，卢昔意与左时白带著纯爱奶奶出席殷定护再审，奶奶以为是要参加希竣小学毕业典礼，说了一句：「有像你们这样的年轻爸妈去参加，他一定更开心。」开庭前，卢昔意爸爸指著左时白说是奶奶儿子，奶奶回应：「唉唷，他的未婚妻坐在旁边呢！」卢昔意爸爸马上顺著说：「他未婚妻等一下会做很帅气的事情。」难道相见礼都办了吗？爸爸也懂？



最后一支花絮，在左时白对卢昔意提议(?)婚礼的场面，李奎炯又加戏了，一进电梯随兴唱起歌来：「Under the sea～」自己也觉得很好笑，和郑丽媛双双笑著走出来，郑丽媛还捏了捏他肩膀呢！



终映感言，郑丽媛和李奎炯不约而同对自己演的角色喊辛苦了，郑丽媛：「辛苦了辛苦了，以后打起精神好好过生活吧……」李奎炯：「承受著巨大的痛苦，左时白也辛苦……辛苦了。」不论是影片还是IG、Naver Post发布的文字感言，两人都表达了对工作人员与观众的感谢，李奎炯更特别感谢搭档郑丽媛。





很可惜的是，随著感言发布的照片，都找不到影片里拍的勾手合照！到底在谁手上，快交出来吧！不过也没关系，李奎炯经纪公司ACE FACTORY在剧终前夕可是释出了更多棚拍双人照，李奎炯搞笑玩郑丽媛头发XDDD



▼最后一支花絮与终映感言影片



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