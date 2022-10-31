你也买了这场早鸟票吗~金在中坚守约定开唱，与粉丝相约明年3月4日

韩国人气歌手金在中原订於2020年3月在台北举办演唱会，但因为疫情整整延迟三年，日前已公布将於2023年3月4日在台北国际会议中心举办因疫情延期的演唱会，先前已购票的粉丝笑称这是等待最长时间的「早鸟票」。

金在中在2020 年发行的第二张迷你专辑《爱谣》展现了擅长的感性抒情曲，而今年9月继 2016 年发行的正规二辑《 NO.X 》之后时隔 6 年再度发行的正规专辑《BORN GENE》, 是送给粉丝们的礼物，包括主打歌《NOBODY LIKE YOU》在内共有8首歌曲，主打歌《NOBODY LIKE YOU》是一首充满活力的爵士鼓和感性的吉他声组合，让人留下深刻印象的歌曲。



为了感谢粉丝的等待和支持，这次演唱会准备的更多元，将带来独一无二、属於金在中独有的音乐！若持原票券要进行退票者，可於2022年11月15日前向ibon售票系统进行全额退票，之后将再重新售票。

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活动日期：2023年03月04日（六） 下午6点 开演

活动地点：TICC台北国际会议中心（台北市信义区信义路五段1号）

售票系统：全台7-11 ibon机台及ibon网站

主办单位 : 峥嵘岁月香港娱乐

执行单位 : 希林国际 Chillin International / 希林娱乐

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