已经是5年前的作品！《大力女子都奉顺》朴宝英直播提及朴炯植：「非常可爱、善良，没有像他如此正直的青年了」

说著这些话的朴宝英也超可爱～



《大力女子都奉顺》於2017年播出，由朴宝英、朴炯植等主演，以力气大的女生「都奉顺」为中心，所展开的一连串故事。朴宝英和朴炯植因为均拥有「狗狗相」而被昵称为「狗狗CP」，以超强的化学反应拥有高人气，至今仍是经典的萤幕情侣之一。

#박보영 님 브이앱 중 #박형식 얘기 ㅋㅋㅋ



“형식이 너무 귀엽고.. 내가 인정하는 박애주의자. 너~무 귀엽구.. 너무 착하구, 그렇게 바르고 그런 청년이 없어요” ㅋㅋㅋ pic.twitter.com/37fQAsc7cF — 소주 (@sojuphs) October 29, 2022

朴宝英近期通过直播与粉丝们互动，提及合作《大力女子都奉顺》的朴炯植。她表示：「炯植非常可爱，是我认可的『博爱主义者』。非常可爱、非常善良，没有像他如此正直的青年了～」不少粉丝激动留言：「5年了，狗狗CP的售后还在继续！」、「有没有机会二搭啊？」、「两位演员都可爱～」等。

另外，朴宝英近期正在拍摄Netflix人伦疗愈电视剧‎《精神病房也会迎来清晨》‎，与延宇振、张东润、李姃垠等人合作。该部作品改编自同名网漫，描述精神病院内外的人们各自疗愈自己内心的过程。



而扩大《大力女子都奉顺》世界观的‎《大力女子姜南顺》‎也将於明年（2023年）首播，由李瑜美、邕圣佑、边佑锡等人主演，描述天生力大无穷的都奉顺的亲戚「姜南顺」和她妈妈、外婆，以江南爲中心，所展开揭露新型毒品犯罪真相的故事。

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