GOT7 Jackson上金钟国节目秀肌肉，自信「运动选手出身」被虐爆踉跄：「明年再回来！」

金钟国的「网路健身节目」近日迎来新的嘉宾，就是重新开始韩国活动的GOT7成员Jackson（王嘉尔）。 因为击剑运动员的底子，王嘉尔一开始十分自信，后来不意外地换上痛苦表情XD

开头寒暄阶段就进入鬼打墙，Jackson说为重启歌手活动从75kg减重到63kg，金钟国先是称赞新MV帅气，等下又问：「专辑已经发了？」 令Jackson十分无语：「一个月了！你看，我就说他没看过吧，好失落。」 Jackson上月发行了首张英语实体专辑《MAGIC MAN》、两周前推出韩国版，金钟国试图表示关心：「韩国版叫什么？」 Jackson再次无语：「就叫《MAGIC MAN》。 最近生活真的很累。」 XDD



接下来就是大家熟悉的健身环节，Jackson仗著曾当过专业运动员颇有信心，金钟国见他实力不俗便频频自作主张增加负重。 Jackson感到无助：「那个，是不是也可以问一下我的意见？」



做卧推时金钟国把负重加到40kg，见Jackson眼神放空立即开始「洗脑」：「不要思索！开始就对了！」Jackson挑战成功后惊喜地说这是他人生中第一次用这么大重量：「当运动员时都没到这程度！」甚至表示韩国活动到此结束，明年再回来XD



最后还有成果展示时间，Jackson脱去上衣表示十分满意。 金钟国邀请他下次来接受拳击训练，Jackson没有灵魂地说：「那真是太好了。」就让我们一起期待拳击篇XD



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