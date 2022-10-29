秒变生存游戏！《Blind》允宰逼迫多人互相残杀，各个为生存互揭「黑心」（EP.13）

《Blind》（BLIND局中人）上周公开剧中大魔王「允宰」究竟是谁后，本周新一集第13集描写了他接下来疯狂的复仇举动，他所对付的人们当年究竟做了什么事，也一一揭晓。

柳成勋（河锡辰 饰）接连遭遇郑允宰（朴智彬 饰）、白文刚（金法来 饰）进病房想对自己不利，不过顺利都脱身。不幸的人大有人在，曹恩枝（郑恩地 饰）与妈妈曹仁淑护理师（赵妍熙 饰）、寅成妈妈、罗国熙部长、权京子女巫、裴哲浩制作人、廉奇南所长（郑仁基 饰）与白文刚，全被郑允宰聚集到希望育幼院的监禁场所。

郑允宰放了炸弹，逼迫所有人选出一个人杀害，这些人便开始互相卸责，他们当年到底做了什么肮脏之事都被揭露开来。首先寅成妈妈是故意丢掉寅成的，即便马上后悔也来不及，寅成早就被廉奇南送去希望育幼院。再来，曹仁淑护理师从来没有好好处理过孩子伤势，爆料给裴哲浩制作人，裴哲浩却收了罗国熙的钱隐匿拍下的影带。最令人发指的是，允宰的姐姐允庭在惨遭廉奇南狼手后身亡，年仅14岁。



这场生存游戏还在倒数，正当白文刚一心想杀人阻止爆炸，随意抓人抓到了曹恩枝，曹仁淑说出了惊人真相：「她是你女儿！」全场震惊。接著，郑允宰默默出现、冷冷说出细节：「疯狗（白文刚）强暴曹仁淑后，生的小孩就是你啊！原来真的没有人知道啊？」残酷至极。



听到有人前来，郑允宰马上离开、准备连柳成俊（玉泽演 饰）一同炸掉。然而，炸弹根本没爆，郑允宰回到现场只见柳成勋一人，柳成俊还举枪对著自己。



下集预告，郑允宰被逮捕，但他在牢里竟对柳成俊说：「你应该不会背叛我吧？」讲了「游乐场」三个字让柳成俊回到遥远的过去，记忆似乎回来了……



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