宋智孝超不习惯「亲切的池锡辰」！提「拒载全昭旻」往事，王鼻子讲不赢智孝狂捶心肝XD

两个人怎么那么好笑，和全昭旻那集一样好看！

「王鼻子」池锡辰的YouTube频道「池舒服世界」在9月底推出全新计画「需要载一乘吗？」‎载了《Running Man》同事兼后辈的全昭旻一乘，获得不错的回响，新一集池锡辰便用上全昭旻的建议载了宋智孝。

宋智孝一上车就非常不习惯池锡辰的亲切，直说：「太反差了！拜托像《Running Man》那样对我……为什么不像《Running Man》那样？怎么这么亲切？太奇怪了！」宋智孝这一路上就抱著这样的怀疑(?)，彷佛有阴影似的几度提起池锡辰知名的「拒载全昭旻」事件。



「我还是不敢相信欧巴现在要载我回家。」

「这里不是有摄影机吗？」

「我们下次应该要在聚餐时装摄影机……我还记得欧巴那天离开的背影，聚餐结束后昭旻问可不可以搭便车，结果你就一走了之……」

宋智孝一提起就开启了辩论大会，因为池锡辰不服气！池锡辰认为那天聚餐明明是全昭旻先让经纪人回家，刘在锡就表明可以送全昭旻，所以他当然没想过要送全昭旻，但宋智孝反驳池锡辰颠倒顺序，指出是他先不理会全昭旻，刘在锡才说要送全昭旻的。两人吵翻天，一个掩面大笑不敢相信对方多理直气壮，一个认为自己有理说不清狂捶胸……



「欧巴，你去上厕所就装作什么都没听见就回家了！」池锡辰一听承认了自己去上厕所，但反过来质问宋智孝等人为何趁他上厕所的时候合照。后来，池锡辰换了一套说词为自己辩解：「我因为经纪人的关系才早点走，你有想过把你和昭旻留下来的经纪人，他们有多难过吗？」宋智孝反问：「把昭旻丢下，那欧巴你的感觉又如何？」池锡辰迅速回答：「我那天睡得很好。」笑翻智孝，不过辩论还是没有结束，智孝说要找昭旻重回「池舒服世界」对质XD。



▼《Running Man》成员们拍照独漏池锡辰，此一同天发生的事件也相当有名





影片尾声，智孝很惊讶池锡辰「送她回家就结束了」还在懵的时候池锡辰问：「不然再拍一集？」结果还真的有第二集！完全是智孝Q&A特辑，不过至少得等到下周五（11月4日）频道更新才能看到了。

对於此集，网友留言都说「智孝素颜一样漂亮」，或是说她和池锡辰化学反应真的很好、谈话也一样舒服。顺带一提，池锡辰在此集透露了智孝常常打他后脑杓制造效果，是因为智孝第一次打了他后传了简讯道歉，池锡辰就要她「尽管打没关系」。



▼完整影片（可开启英文字幕→自动翻译→中文）



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