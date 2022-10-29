姜泰伍当兵一月，竟被选为军队助教！粉丝：「服役表现好很骄傲、但也别忘了我们TT」

粉丝：也别忘了我们TT

姜泰伍可说是今年男主黑马！凭著戏剧《非常律师禹英禑》中的男角爆红，吸引大批粉丝关注与支持，沉潜多年终於被大众看见他的光芒，但是上月却突然宣布「要在9月20日入伍，以尽国防义务」，此言一出引发众多粉丝惋惜，认为好不容易走红、却偏偏在此时入伍，让人超不舍！



先前论坛上曝光姜泰武国小照片，还是小男孩时就已有清秀五官与独特气质，看起来特别出众，让网友纷纷留言：「小时候就很好看」、「感觉是个风云人物」、「从小就长的很精致」，引人注意的是，他在小时候的志向写上「演员」，更让人大赞他朝梦想努力、没有放弃的坚定心志！



childhood photos of kang tae oh pic.twitter.com/M7a31diiqk — kath (@kdramatreats) September 2, 2022

在线上粉丝见面会宣布入伍消息后，姜泰伍持续收到各界关心讯息，而根据最新消息指出，姜泰伍在军中表现十分优异，如今甚至被指定担任军队助教一职，做任何事都全力付出的他，即便是服兵役也是做到最好！此消息也让网友表示：「很高兴他在军队过得好」、也说「军服真的很适合他！」



Actor #KangTaeOh will be serving in the military as a teaching assistant.



As a result of the Ten Asia coverage on the 27th, it was confirmed that Kang Tae-oh, who is fulfilling his military duty, was selected as a teaching assistant. At the recruit training center, pic.twitter.com/10twdEisEV — poppy (@moonday26) October 28, 2022

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