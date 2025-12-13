穿上韩服就变传说？姜泰伍古装演技再升级！！主演韩剧《月亮在江边流淌》讨论度飙高

人气演员姜泰伍在 MBC 热门韩剧《月亮在江边流淌》用演技实力证明了自己作为「古装达人」的真实价值。

姜泰伍近日在《月亮在江边流淌》中，饰演准备复仇的世子李江，从严肃具魄力的一面、深情的浪漫、到愉快的灵魂交换演技，都展现出广度十足的演技变化，吸引视线。他所描绘出的「魔性王世子」魅力瞬间征服萤幕前的观众，更让姜泰伍的独特存在感大放光芒。



剧中李江是一个带著失去挚爱妻子深刻伤痛、准备复仇的人物。在遇到神似亡妃的朴妲俐（金世正 饰）后，感情开始动摇，并逐渐自然地向她敞开心房。之后，随著红缘再次连结，李江与妲俐之间发生了灵魂互换事件，在灵魂错位的混乱中，李江终於察觉自己对妲俐的真心，并坦然承认情感。



在此过程中，姜泰伍主导剧情走向与叙事，成为作品的中心人物。他对妲俐深切又哀婉的浪漫、与左议政金汉哲（晋久 饰）之间的激烈对立，都以深厚的演技逐一呈现，展现压倒性的存在感。特别是在灵魂交换场面中，他以细腻的演技完整呈现变成朴妲俐这个角色后的细节，做到在一个人物身上演绎两种角色，完美到位。姜泰伍的演技更放大了奇幻古装剧的类型魅力，大幅提升观众的沉浸度。



姜泰伍帅气的韩服装扮，也为作品增添了多重乐趣与看点。精致的视觉条件加上色彩多样、华丽的韩服造型，使他展现出「王室最会穿的人」般的完美世子形象。不只驾驭服装，更能从每件衣服中看出角色的气度与性格，成为观众的另一个关注焦点，提升观剧乐趣。



姜泰伍在古装剧的活跃表现格外耀眼。先前他在 KBS2《朝鲜浪漫喜剧－绿豆传》中，以反转角色车律武留下强烈存在感，早早证明了自己是「古装职人」。他既能展现温暖柔和的笑容与浪漫一面，也能在身分揭露后，饰演成为绫阳君（后来的仁祖）时那种冰冷、凌厉的魅力，完整呈现截然不同的两张脸。从对女主董东珠（金所泫 饰）的始终如一，到黑化后野心与欲望的展露，他自如诠释极端的情感转换，以完全属於自己的方式消化角色，留下深刻余韵。



因此，观众对姜泰伍再次展现古装演技也自然抱持高度期待。他在本剧中以超越期待的活跃表现，收获「只要穿韩服就能刷新传说」的好评，并诞生了另一个人生角色。《绿豆传》之后接续《月亮在江边流淌》，「姜泰伍式古装的力量」仍旧发挥真价值，每一部作品都创造亮眼角色，而未来李江更深层的故事线也让观众更加期待。

此外，展现姜泰伍多彩活跃的《月亮在江边流淌》是一部讲述失去笑容的世子与失去记忆的女摊贩之间灵魂互换、换位思考的浪漫奇幻古装剧，每周五、六晚间 9 点 40 分播出，於Viu平台也同步上线。



