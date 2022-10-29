姜泰伍當兵一月，竟被選為軍隊助教！粉絲：「服役表現好很驕傲、但也別忘了我們TT」

粉絲：也別忘了我們TT

姜泰伍可說是今年男主黑馬！憑著戲劇《非常律師禹英禑》中的男角爆紅，吸引大批粉絲關注與支持，沉潛多年終於被大眾看見他的光芒，但是上月卻突然宣布「要在9月20日入伍，以盡國防義務」，此言一出引發眾多粉絲惋惜，認為好不容易走紅、卻偏偏在此時入伍，讓人超不捨！



先前論壇上曝光姜泰武國小照片，還是小男孩時就已有清秀五官與獨特氣質，看起來特別出眾，讓網友紛紛留言：「小時候就很好看」、「感覺是個風雲人物」、「從小就長的很精緻」，引人注意的是，他在小時候的志向寫上「演員」，更讓人大讚他朝夢想努力、沒有放棄的堅定心志！



childhood photos of kang tae oh pic.twitter.com/M7a31diiqk — kath (@kdramatreats) September 2, 2022

在線上粉絲見面會宣布入伍消息後，姜泰伍持續收到各界關心訊息，而根據最新消息指出，姜泰伍在軍中表現十分優異，如今甚至被指定擔任軍隊助教一職，做任何事都全力付出的他，即便是服兵役也是做到最好！此消息也讓網友表示：「很高興他在軍隊過得好」、也說「軍服真的很適合他！」



Actor #KangTaeOh will be serving in the military as a teaching assistant.



As a result of the Ten Asia coverage on the 27th, it was confirmed that Kang Tae-oh, who is fulfilling his military duty, was selected as a teaching assistant. At the recruit training center, pic.twitter.com/10twdEisEV — poppy (@moonday26) October 28, 2022

Sophia@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞