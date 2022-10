姜泰伍當兵一月，竟被選為軍隊助教！粉絲：「服役表現好很驕傲、但也別忘了我們TT」

粉絲:也別忘了我們TT

姜泰伍可說是今年男主黑馬!憑著戲劇《非常律師禹英禑》中的男角爆紅,吸引大批粉絲關注與支持,沉潛多年終於被大眾看見他的光芒,但是上月卻突然宣布「要在9月20日入伍,以盡國防義務」,此言一出引發眾多粉絲惋惜,認為好不容易走紅、卻偏偏在此時入伍,讓人超不捨!



先前論壇上曝光姜泰武國小照片,還是小男孩時就已有清秀五官與獨特氣質,看起來特別出眾,讓網友紛紛留言:「小時候就很好看」、「感覺是個風雲人物」、「從小就長的很精緻」,引人注意的是,他在小時候的志向寫上「演員」,更讓人大讚他朝夢想努力、沒有放棄的堅定心志!



在線上粉絲見面會宣布入伍消息後,姜泰伍持續收到各界關心訊息,而根據最新消息指出,姜泰伍在軍中表現十分優異,如今甚至被指定擔任軍隊助教一職,做任何事都全力付出的他,即便是服兵役也是做到最好!此消息也讓網友表示:「很高興他在軍隊過得好」、也說「軍服真的很適合他!」



