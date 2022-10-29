姜泰伍當兵一月，竟被選為軍隊助教！粉絲：「服役表現好很驕傲、但也別忘了我們TT」

姜泰伍當兵一月，竟被選為軍隊助教！粉絲：「服役表現好很驕傲、但也別忘了我們TT」

明星   2022年10月29日   星期六19:00   Lorrie  

（封面圖源：TVdaily）

粉絲：也別忘了我們TT

姜泰伍可說是今年男主黑馬！憑著戲劇《非常律師禹英禑》中的男角爆紅，吸引大批粉絲關注與支持，沉潛多年終於被大眾看見他的光芒，但是上月卻突然宣布「要在9月20日入伍，以盡國防義務」，此言一出引發眾多粉絲惋惜，認為好不容易走紅、卻偏偏在此時入伍，讓人超不捨！

先前論壇上曝光姜泰武國小照片，還是小男孩時就已有清秀五官與獨特氣質，看起來特別出眾，讓網友紛紛留言：「小時候就很好看」、「感覺是個風雲人物」、「從小就長的很精緻」，引人注意的是，他在小時候的志向寫上「演員」，更讓人大讚他朝夢想努力、沒有放棄的堅定心志！

在線上粉絲見面會宣布入伍消息後，姜泰伍持續收到各界關心訊息，而根據最新消息指出，姜泰伍在軍中表現十分優異，如今甚至被指定擔任軍隊助教一職，做任何事都全力付出的他，即便是服兵役也是做到最好！此消息也讓網友表示：「很高興他在軍隊過得好」、也說「軍服真的很適合他！」

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