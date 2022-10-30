看完《换乘恋爱2》有可能产生的疑惑：韩国人也太能熬夜了吧！韩观众吐槽：外国人会误解我们

人气恋综《换乘恋爱2》引发了争议，被观众们吐槽「外国观众看了以为韩国人都这样」。

《换乘恋爱2》也延续了第一季的高人气，从开播开始就保持著高收视率，且这一季的嘉宾阵容默契非凡，经常创造出名场面，《换乘恋爱2》即将落幕之际却也爆出争议。被观众们批评节目中播出了太多的喝酒聚餐场景。 因为演出嘉宾住在一栋房子里，相当於集体生活，因此众人经常聚在一起喝酒、吃饭、聊天，既可以缓解尴尬的气氛，又能迅速拉近彼此的距离，有利於更好地了解对方。 酒足饭饱之后，氛围确实热了很多，众人也逐渐聊起各自的话题，时间过得飞快，经常聊天至凌晨在结束。



观众们喜欢看到出演嘉宾们松弛且真实的面貌，因此聚餐场景一开始的确受到了观众们的喜爱，但几乎每一期都会有相关场景，这就引发了部份观众的担心，甚至是不满。 7月的首播内容中，第一次见面的嘉宾们先是通过喝酒拉近距离，聊了很久之后又去2楼继续喝，第2天、第3天...... 依旧喝到深夜，有时喝到第二天淩晨快要出太阳时才回去睡觉。 而每一次酒桌上都放著各种下酒菜和酒。



有观众就纳闷了，这群人怎么这么能喝，不少人上网讨论称：「没有一天不喝的」、「天天喝啊」、「喝到天亮才去睡觉吗」、「好羡慕这群人的体力」、「海外肯定以为韩国人都这样」、「天亮睡觉真的很厉害」，表达著各自的惊讶和无语。

随著嘉宾们喝酒聚餐次数的增多，节目组的工作量也在增大，因为作为真人秀，身边一定会有摄影师等多名工作人员跟著。 而节目中出现的各类酒和下酒菜也应该是节目组准备好的。 於是就有观众担忧工作人员，「他们喝得越久，工作人员就越累」、「酒喝完了，工作人员还得去买。」

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