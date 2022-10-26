集结河正宇、朱智勋、崔珉豪、吕珍九超强阵容！TVING综艺《双脚抢票》将於明年（2023年）春节假期公开

「双千万电影」《与神同行》的江林（河正宇 饰）和解怨脉（朱智勋 饰）要在《双脚抢票》重逢了！

무슨 조합이지 이게?

하정우 민호 주지훈... 이랑 여진구?누구지 pic.twitter.com/If4F3oZj75 — (@zikkcx) September 25, 2022

上月底（9月），网路上流传一张河正宇、朱智勋、崔珉豪、吕珍九四位艺人出现在纽西兰的合照。他们的穿著十分休闲，似乎正在拍摄什么。昨日（25日），据媒体报导，这四位艺人录制的TVING旅游综艺《双脚抢票》，预计在明年（2023年）春节假期播出。



河正宇继2007年MBC《H.I.T》后，今年睽违15年以Netflix《毒枭圣徒》回归小萤幕。他在剧中饰演韩国商人「姜仁久」，与黄晸珉、朴海秀、赵宇镇、柳演锡、张震等展现默契配合。河正宇曾和朱智勋合作过「双千万电影」《与神同行》，接著还有待上映的《绑架》。哥俩好会在节目上展现什么样的化学反应，令粉丝们相当期待。



朱智勋则作品邀约不断，从丧尸题材的《尸战朝鲜》，到去年底剧终的悬疑推理剧《智异山》。目前待上映的电影有：《绑架》（与河正宇合作）、《Silence》（与李善均合作）、《Gentleman》（与朴诚雄合作），前阵子则敲定与韩孝周合作《秘密森林》李秀延编剧新作‎《支配物种》‎，并收到‎《重症外伤中心：黄金救援》‎的男主角出演提案。另外，朱智勋曾和崔珉豪一起代言过百龄坛，吕珍九则曾在《西洋古董洋果子店》中饰演朱智勋的幼年时期。



崔珉豪的Netflix新作品《闪耀国度》（共8集）将於下月（11月）4日公开，以高压的时尚界为背景，描述一群为了写成时尚（fashion）读作热情（passion）的时尚界奉献人生的年轻人，关於他们的梦想、爱情与友情，并在三者间寻求平衡的超现实主义罗曼史。同月15日，还可以在Netflix看到他出演的人气日综‎《全员逃走中》‎。



吕珍九今年与文佳煐主演《Link：尽情吃，用力爱》，之后还和赵怡贤、金惠奫、罗人友、裴仁爀等人合作翻拍自同名电影的《同感》，将於下月16日上映。继电影《1987》后，吕珍九也有望与河正宇再合作《劫机》。这四位艺人的关系实在是剪不断、理还乱啊（笑），好期待节目播出！

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