《便利店新星》姐妹作！李先彬有望主演《Super Couple》当超商店长，刚当完收银员的李光洙不加入吗XD

先点名池昌旭、金裕贞客串啦～拜托收银高手李光洙也来一下！！
根据《YTN star》报导，李先彬收到了电视剧《Super Couple》女主角提案，正积极讨论中。
《Super Couple》剧情描述因为保卫国家而失去爱情的前国情院特务，与身为财阀接班人的前男友在便利店重逢的故事。由於编剧为《便利店新星》孙谨珠，加上故事背景一样在便利店，已有不少人将《Super Couple》视为《便利店新星》「姐妹作」。
李先彬有望演出女主角「闵爱」，是传奇的国情院黑色特务出身，不过现在是便利店月薪店长，偶然和便利店总公司代表「车柱贤」相遇，为了守护便利店而展开异想天开的合作。李先彬先前就在电影《金派特务》中搞笑扮演特务展现身手，不晓得《Super Couple》是否也会有动作戏？
有趣的是，李先彬公开认爱的男友李光洙，上半年才在综艺节目《偶然成为社长2》打工收银，在电视剧《杀人者的购物目录》（杀人犯的购物清单）又以30年资历的收银员登场，不能来客串一下女朋友主演的《Super Couple》吗XD？
《便利店新星》里围绕著便利店的崔大贤（池昌旭 饰）、丁新星（金裕贞 饰）、刘妍珠（韩善伙 饰）或赵承俊（都想友 饰），能否也露个面客串一下呢？
《Super Couple》正在紧锣密鼓选角中，预计会在今年开拍。
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