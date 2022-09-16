朱智勛有望加盟新劇《重症外傷中心》，韓網反對：「癮君子怎能演醫生」

昨日有報道稱，人氣網路小說《重症外傷中心：黃金救援》將拍成電視劇、有望由朱智勛飾演醫生男主，在韓網引起一部份抵觸聲音。

《重症外傷中心：黃金救援》是由現任耳鼻咽喉科專門醫生兼YouTuber「Hansanleega」執筆的網路小說，講述實力超強的醫生白江赫來到大學醫院重症外傷中心擔任院長兼教授、組建全新團隊的故事。 劇情考證嚴謹又有真實性，角色也十分有魅力，後來更畫成網漫並推出中文版，可在LINE WEBTOON閱讀。



男主角白江赫極具醫生使命感，被稱為重症外傷中心的野蠻天使，有望由朱智勛飾演。 如果確定，將是朱智勛在2013年的《Medical Top Team》之後時隔10年再次擔任醫生角色。



原作者Hansanleega也在IG PO出報道截圖，留言：「拜託確定，拜託。」似乎很期待這次合作。



不過部分韓網友對這一選角的反響不太正面，指出朱智勛2009年被爆出吸食搖頭丸和K粉、判有期徒刑6個月，卻製造輿論好像是他去自首一樣，隨後就去服兵役。退伍後原計劃出演音樂劇回歸，但在開演前2周突然單方面通報下車，給出的理由是練習太多導致聲帶出現結節，而同一時間又宣佈出演電影《我是王》，給人觀感欠佳。

韓網友：「癮君子演什麼醫生？」 、「無法帶入」、「原著很有趣的說」、「白江赫的人設是高大帥氣、能打過黑道的人，在我心中不是朱智勛的形象」、「他的演技和發音也有問題」、「吸毒之後還演過律師和檢察官呢，醫生為什麼不行」、「難道有吸毒前科就要驅逐出社會嗎？ 都過去10年了，而且沒有再犯」。

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