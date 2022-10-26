这杯酒...大家久等了～《酒鬼都市女人们2》12月初开播！

《酒鬼都市女人们》第2季将於12月初和观众们见面。

据韩媒报道称，TVING热播剧《酒鬼都市女人们2》已经确定12月初正式上档。《酒鬼都市女人们》改编自同名网漫，讲述了用酒来结束一天的3位同龄女性之间的故事，去年播出的第一季呈现了低开高走的趋势，开播前和开播初期无人问津，但随著剧情的深入，收视率疯涨，被赞「是比爽剧更解压的下酒剧」。



故事围绕著3位女生展开，外冷内热、行动果决，一喝醉就把狗窝当床睡的教师兼折纸达人姜智久（郑恩地 饰）; 空有美貌、乐观异常，一沾酒就会高八度过嗨的瑜伽老师韩智妍（韩善花 饰）; 以及看似最正常爱爆粗口，一喝懵就会看上眼前邋遢男的脚本作家安昭熙（李先彬 饰），都说三个女人一台戏，但这三位坐在一起能演出十八场戏，看似奇葩的故事背后实则用「酒」串联起了各种人生命题——爱情、友情、亲情、职场、生死......曾有观众非常走心地评价：「不是酒甜，是当生活比酒精还苦时，酒就甜了; 不是酒好喝，是因为有朋友共饮，酒才好喝。 」



第1季的末尾也留下了伏笔，在「炮友VS恋爱」之间矛盾的安昭熙&姜北久（崔始源 饰）、飒爽姜智久和亲切摺纸YouTuber（尹施允 饰）的爱情线以及韩智妍和智勇（李现填 饰）、护理师（河道权 饰）之间的三角恋，第2季中三位女主都有自己的新故事即将发生。



Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻