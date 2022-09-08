神仙陣容！朱智勛&韓孝周確認搭檔主演《支配物種》，保鏢&女Boss！攜手《秘密森林》編劇

兩位演技派演員-朱智勛和韓孝周確認合作新劇《支配物種》，該劇由《秘密森林》李秀延擔任編劇，三強聯手！

據悉片商ACE FACTORY透露，李秀延編劇的新作《支配物種》聚集了朱智勛、韓孝周、李熙俊、李茂生等實力派演員。 人類餐桌上的肉食消失，進入了「人工養殖肉時代」，數百萬年來人類食用動物已是稀鬆平常事，一家名為BF的生命工學公司結束了由來已久的「血脈支配」，掌控著「人工培育肉」市場，且發展勢頭猛勁，一群人發現了BF社長的可疑之處，於是開始著手調查。



該劇由經典韓劇《秘密森林》的李秀延編劇執筆，她將為觀眾呈現全新的人類世界觀，詳細刻畫貫通當下時代的社會問題意識。 朱智勛飾演的「禹材雲」畢業於海軍士官學校，曾經是一名職業軍人，現在是一名保鏢，而他也是貫穿整部作品的「鑰匙」。



韓孝周扮演「細胞養殖肉」公司BF集團的創始人兼代表「尹子柔」，主演經歷豐富，詮釋過各類角色的韓孝周將扮演引領整個集團前進的女強人，令人十分期待她的霸氣演出。



李熙俊和李茂生分別飾演國務總理「鮮於載」和BF創始成員、培養液技術總監、生物學博士「溫山」，這兩位都是實力演技派，在不少作品中擔當「綠葉」角色，不搶戲卻依舊表現亮眼。



此外，《支配物種》將於2022年下半年正式製作，並將於明年開播。

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