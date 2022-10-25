「下定决心成为怪物！」珍荣12月新电影《圣诞颂歌》一人分饰双胞胎两角并展开复仇大计！

由《恶魔法官》《柔美的细胞小将》的珍荣所主演的惊悚动作电影《圣诞颂歌》，预计将於今年底在韩上映，他将饰演一对双胞胎兄弟，不过弟弟不幸死亡而由哥哥展开复仇。

电影《圣诞颂歌》是由朱元奎作家的同名原著小说改编，由曾执导OCN悬疑系列《救救我》的金成洙导演拍摄成电影，他能够将动作悬疑的微妙氛围极大化，相信将带给观众们目不转睛的紧凑剧情发展，以及精彩的动作场面。而凭藉电视剧《恶魔法官》《柔美的细胞小将》以及Netflix电影《夜叉》等深受观众们喜爱的大势演员朴珍荣，也将在此片中挑战一人分饰双胞胎兄弟。



朴珍荣饰演一位在圣诞节早晨发现了弟弟的尸体，而为了要替死去的弟弟月宇复仇，而独自进入少年院的双胞胎哥哥日宇，两个截然不同的人物将考验珍荣的演技。本片中珍荣还将与《爱的迫降》《夫妻的世界》中的金永敏、《奇怪的数学家》怪物新人金东辉、《极恶对决》《犯罪都市》的许栋元等演员合作，共同呈现今年底最压轴最惊悚的作品。海报上的珍荣有著坚定的眼神，更写著「下定决心成为怪物」，令人对他即将展开的浴血复仇计画相当好奇。



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